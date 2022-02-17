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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 11 лют, 2022 17:46
До закриття міжбанку долар додав по 10 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та у продажу на 13 копійки.
Долар 28,04/28,06
Євро 31,93/31,95
Рубль 0,3691/0,3695
Відкрилися торги по долару в діапазоні 27,9400/27,9600 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,8068/31,8296 грн/євро, торги по рублю — 0,3727/0,3731 грн/рубль
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Додано: Пон 14 лют, 2022 17:41
До закриття міжбанку долар скинув 21 копійку на купівлі та продажу, а євро подешевшав у купівлі та продажу на 29 копійок.
Долар 28,49/28,51
Євро 32,25/32,27
Рубль 0,3719/0,3725
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,7000/28,7200 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,5429/32,5627 грн/євро, торги по рублю — 0,3747/0,3751 грн/рубль
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Додано: Вів 15 лют, 2022 17:45
До закриття міжбанку долар скинув по 27 копійок на купівлі та продажу, а євро подешевшав також на 27 копійок у купівлі та продажу.
Долар 28,21/28,23
Євро 31,94/31,96
Рубль 0,3719/0,3724
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,4800/28,5000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,2165/32,2363 грн/євро, торги по рублю — 0,3711/0,3715 грн/рубль
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Додано: Сер 16 лют, 2022 17:39
До закриття міжбанку долар подорожчав на 7 копійок у купівлі та продажу, а євро додав у купівлі 5 копійок та у продажу 4 копійки.
Долар 28,15/28,17
Євро 31,99/32,00
Рубль 0,3741/0,3745
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,0800/28,1000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 31,9466/31,9637 грн/євро, торги по рублю — 0,3742/0,3748 грн/рубль.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 10:37
До відкриття міжбанку курс долара додав 4 копійки у купівлі та продажу, а євро подорожчав на 8 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу.
Долар 28,19/28,21
Євро 32,07/32,09
Рубль 0,3717/0,3721
Нагадаємо, що міжбанк закрився у діапазоні 28,1500−28,1700 грн/$. Торги з євро закрилися на рівні 31,9981−32,0095 грн/євро. Рублевий ринок закрився котируваннями 0,3741−0,3745 грн/рубль.
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Додано: Чет 17 лют, 2022 17:43
До закриття міжбанку долар подорожчав на 18 копійок у купівлі та продажу, а євро додав у купівлі та у продажу по 15 копійок.
Долар 28,37/28,39
Євро 32,22/32,24
Рубль 0,3713/0,3717
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,1900/28,2100 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,0717/32,0945 грн/євро, торги по рублю — 0,3717/0,3721 грн/рубль.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 17:49
До закриття міжбанку долар виріс на 9 копійок у купівлі та продажу, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 4 копійки.
Долар 28,41/28,43
Євро 32,24/32,26
Рубль 0,3710/0,3715
Відкрилися торги по долару в діапазоні 28,3200/28,3400 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,2055/32,2282 грн/євро, торги по рублю — 0,3739/0,3743 грн/рубль.
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