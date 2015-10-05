|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 08 гру, 2025 01:25
Wirująświatła написав:
............
очень мало кто гендерное равенство определял как причину падения рождаемости
Странно.
И з того, что я читал, это общее место.
Так же, как и вся цитата - совершенно ясные вещи.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37879
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 08 гру, 2025 01:30
Wirująświatła написав:
.......
Сегодня с Даней был интересный разговор. Он мне говорит ему не нравится попрошайничать, лучше бы он что то продавал.
Парадокс в том что подросток не самодостаточен и не может заработать на свои потребности. Данил из небогатой семьи (мама и бабушка), остается только работа. Больше всего его привлекает медийка, которая живёт за счёт рекламы или донатов. А донаты то же самое выпрашивание. С той разницей что попрошайки просят на покушать, а медийщики - на развитие канала. Теперь Даня показывает свой инстаграм и просит донат на его развитие. Вуаля проблема решена.
......
Есть большая разница.
Попрошайничать это просто просить деньги ни за что.
Донаты на медийку ему дают, если видят к него что-то интересное. Т.е. это фактически плата за работу, за развлечение (это тоже работа).
Вы этой разницы не видите?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37879
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Пон 08 гру, 2025 01:47
Hotab написав:
......
Ось моя мала (по таймінгу на 0.11 ну і багато де в цьому відео вона болтає) , яка в 6 років раптом була показала по ТВ і навіть якийсь час була «взнавана» на всю школу. В подальшому популярність зникла.
В житі їй допомогли не оці виступи з показом по ТВ (твоя «популярність»») , а кропітка праця в сфері музики. Багаторічна. Повний курс музичної школи і музичного коледжу. Хореографія і художня гімнастика. Ну і німецька мова С1.
Это ваша говорит:"Класс, йес, вау"?
Если не секрет, какая у неё сейчас специальность?
И С1 она сдала ещё здесь или уже за границей?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 37879
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4878 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|12530
|
|