Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 01:25

  Wirująświatła написав:............
очень мало кто гендерное равенство определял как причину падения рождаемости

Странно.
И з того, что я читал, это общее место.
Так же, как и вся цитата - совершенно ясные вещи.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 01:30

  Wirująświatła написав:.......
Сегодня с Даней был интересный разговор. Он мне говорит ему не нравится попрошайничать, лучше бы он что то продавал.

Парадокс в том что подросток не самодостаточен и не может заработать на свои потребности. Данил из небогатой семьи (мама и бабушка), остается только работа. Больше всего его привлекает медийка, которая живёт за счёт рекламы или донатов. А донаты то же самое выпрашивание. С той разницей что попрошайки просят на покушать, а медийщики - на развитие канала. Теперь Даня показывает свой инстаграм и просит донат на его развитие. Вуаля проблема решена.
......
Есть большая разница.
Попрошайничать это просто просить деньги ни за что.
Донаты на медийку ему дают, если видят к него что-то интересное. Т.е. это фактически плата за работу, за развлечение (это тоже работа).
Вы этой разницы не видите?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 01:47

  Hotab написав: ......
Ось моя мала (по таймінгу на 0.11 ну і багато де в цьому відео вона болтає) , яка в 6 років раптом була показала по ТВ і навіть якийсь час була «взнавана» на всю школу. В подальшому популярність зникла.


В житі їй допомогли не оці виступи з показом по ТВ (твоя «популярність»») , а кропітка праця в сфері музики. Багаторічна. Повний курс музичної школи і музичного коледжу. Хореографія і художня гімнастика. Ну і німецька мова С1.

Это ваша говорит:"Класс, йес, вау"? :)
Если не секрет, какая у неё сейчас специальность?
И С1 она сдала ещё здесь или уже за границей?
