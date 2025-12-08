RSS
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 07:01

  Hotab написав:rjkz
У меня электрический гриль, такая хрень, внутрь кладешь мясо, закрываешь и оно с двух сторон жарится.


Подобається в ньому все, крім одного:
Бризки жиру з боків і запах .

Де його поставити? Не на індукцію ж . А отже запах не піду у витяжку.

А бризки жиру це дійсно біч. Я вже по краям стелю (з заворотом на сам гріль) паперові рушники. Інакше потім жир на столі поряд.


Он у меня наклонный, в основном все стекает в лоток, немного на кантер подбрызгивает, но потом вытираю. В США электроплиты - редкость, поэтому вообще ставить приходится не под вытяжку, но открываю окно на кухне, выветривается.
Шопаделать.
Вообще в США как-то появилось пофигительское отношение к материальному.
В Киеве так дрожал над своей немецкой стеклокерамикой (приходил в гости как-то повар из одного известного (в то время, не знаю или сейчас) ресторана, сказал, что это можно назвать полупрофессиональной плитой). А сейчас пофиг на все неодущевленное.
Ну забрызгается, ну провоняется.
Все проходящее.
