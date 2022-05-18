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Межбанк - актуальная информация
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 22 лют, 2022 17:55
До закриття міжбанку долар скинув по 1 копійці на обох операціях, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 14 копійок.
Долар 29,04/29,06
Євро 32,95/32,97
Рубль 0,3670/0,3675
Відкрилися торги по долару в діапазоні 29,0500/29,0700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8177/32,8374 грн/євро, торги по рублю — 0,3615/0,3620 грн/рубль.
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Ірина_
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Додано: Вів 22 лют, 2022 18:22
Ірина_ написав:akido
вже все на місці, можливо щось оновлювали на порталі.
З повагою,
Дякую, зараз все ОК.
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akido
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Додано: Сер 23 лют, 2022 17:40
До закриття міжбанку долар виріс на 35 копійок у купівлі та на 38 копійок у продажу, а євро подорожчав у купівлі на 38 копійок та у продажу на 41 копійку.
Долар 29,43/29,48
Євро 33,35/33,40
Рубль 0,3659/0,3667
Відкрилися торги по долару в діапазоні 29,0800/29,1000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9738/32,9964 грн/євро, торги по рублю — 0,3673/0,3677 грн/рубль.
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Ірина_
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Додано: Сер 18 тра, 2022 11:21
Цікаво, чому після 13 травня курс продажу долара менший за курс покупки? :)
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Kanarej
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