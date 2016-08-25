Міжбанк - актуальна інформація

Kanarej написав:Цікаво, чому після 13 травня курс продажу долара менший за курс покупки?
Я не знаю таких випадків, щоб банки та фінкомпанії ставили курс одночасно. Чи Ви маєте на увазі, що у фінкомпаніях курс прийому виявлявся вище, ніж курс продажу в банках? Якщо припущення друге, рекомендую Вам статтю для ознайомлення https://minfin.com.ua/ua/2022/05/19/85680387/ Сподіваюся знайдете необхідні відповіді на свої запитання.
denukdsadas написав:Чего банки покупают доллар по курсу нбу в безнал))?
Добрий день, шановний користувач! На міжбанку при нестачі валюти для закриття клієнтських заявок та операцій зі своєї власної валютної позиції банки мають право виходити на Нацбанк із купівлею долара. Він продає їм по 36,9343 гривні. При надлишку пропозиції на міжбанку (що зараз відбувається надзвичайно рідко) сам ж НБУ викуповує долар у банків за офіційним курсом – тобто 36,5686 гривні за долар.