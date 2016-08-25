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Міжбанк - актуальна інформація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 611612613614
Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 17:55

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар скинув по 1 копійці на обох операціях, а євро подорожчав у купівлі та продажу на 14 копійок.

Долар 29,04/29,06
Євро 32,95/32,97
Рубль 0,3670/0,3675

Відкрилися торги по долару в діапазоні 29,0500/29,0700 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,8177/32,8374 грн/євро, торги по рублю — 0,3615/0,3620 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 22 лют, 2022 18:22

  Ірина_ написав:akido вже все на місці, можливо щось оновлювали на порталі.

З повагою,

Дякую, зараз все ОК.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 лют, 2022 17:40

Міжбанк закриття

До закриття міжбанку долар виріс на 35 копійок у купівлі та на 38 копійок у продажу, а євро подорожчав у купівлі на 38 копійок та у продажу на 41 копійку.

Долар 29,43/29,48
Євро 33,35/33,40
Рубль 0,3659/0,3667

Відкрилися торги по долару в діапазоні 29,0800/29,1000 грн/$, торги по євро відкрилися в діапазоні 32,9738/32,9964 грн/євро, торги по рублю — 0,3673/0,3677 грн/рубль.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 18 тра, 2022 11:21

Цікаво, чому після 13 травня курс продажу долара менший за курс покупки? :)
Kanarej
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 13:00

  Kanarej написав:Цікаво, чому після 13 травня курс продажу долара менший за курс покупки? :)


Я не знаю таких випадків, щоб банки та фінкомпанії ставили курс одночасно.
Чи Ви маєте на увазі, що у фінкомпаніях курс прийому виявлявся вище, ніж курс продажу в банках? Якщо припущення друге, рекомендую Вам статтю для ознайомлення
https://minfin.com.ua/ua/2022/05/19/85680387/
Сподіваюся знайдете необхідні відповіді на свої запитання.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 15:34

Цікаво а кого цікавить ще курс ру бля
pogorelets
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 11:06

Чего банки покупают доллар по курсу нбу в безнал))?
denukdsadas
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 14:19

  denukdsadas написав:Чего банки покупают доллар по курсу нбу в безнал))?

Добрий день, шановний користувач!
На міжбанку при нестачі валюти для закриття клієнтських заявок та операцій зі своєї власної валютної позиції банки мають право виходити на Нацбанк із купівлею долара. Він продає їм по 36,9343 гривні. При надлишку пропозиції на міжбанку (що зараз відбувається надзвичайно рідко) сам ж НБУ викуповує долар у банків за офіційним курсом – тобто 36,5686 гривні за долар.

З повагою,
Ірина_
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