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Міжбанк - актуальна інформація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 чер, 2023 15:05
а є десь на сайті довідник з офіційним середнім курсом НБУ за рік? Бо розрахунково не можемо прийти до консенсусу.
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CALMIRA
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Додано: Нед 18 чер, 2023 17:16
https://finance.ua/ua/currency
CALMIRA написав:
а є десь на сайті довідник з офіційним середнім курсом НБУ за рік? Бо розрахунково не можемо прийти до консенсусу.
Нажмите все графики и архивы, там будет и за год.
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Кучинелли
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