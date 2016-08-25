RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Міжбанк - актуальна
інформація

Міжбанк - актуальна інформація
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 612613614615
Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 15:05

а є десь на сайті довідник з офіційним середнім курсом НБУ за рік? Бо розрахунково не можемо прийти до консенсусу.
CALMIRA
 
Повідомлень: 1
З нами з: 17.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 17:16

  CALMIRA написав:а є десь на сайті довідник з офіційним середнім курсом НБУ за рік? Бо розрахунково не можемо прийти до консенсусу.


https://finance.ua/ua/currency
Нажмите все графики и архивы, там будет и за год.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 1682
З нами з: 30.11.17
Подякував: 199 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:11

чому у "заявках" "куплю" курс usd 38,6 а у графіку архіву заявки купівлі 37,5-37,6?
kononchuk_login
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.08.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 16:49

Добрий день, шановний kononchuk_login!
Уточніть, будь ласка, свою інформацію. Надайте скрін.

З повагою, Ірина
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3691
З нами з: 14.09.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 612613614615
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Міжбанк: курс безготівкового долара обвалився
R2 » Вів 13 вер, 2016 13:47
6 4760
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2016 10:48
Модератор
Міжбанк: 27 не бачили, але були близько
R2 » Пон 05 вер, 2016 17:57
2 2627
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 вер, 2016 18:35
virusvkr
Міжбанк: курс долара значно зріс
R2 » Чет 25 сер, 2016 17:41
1 2797
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 сер, 2016 17:41
knirim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.