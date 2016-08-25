Міжбанк - актуальна інформація

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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 17 чер, 2023 15:05
а є десь на сайті довідник з офіційним середнім курсом НБУ за рік? Бо розрахунково не можемо прийти до консенсусу.
Додано: Нед 18 чер, 2023 17:16
https://finance.ua/ua/currency
Нажмите все графики и архивы, там будет и за год.
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:11
чому у "заявках" "куплю" курс usd 38,6 а у графіку архіву заявки купівлі 37,5-37,6?
Додано: Сер 23 сер, 2023 16:49
Добрий день, шановний kononchuk_login!
Уточніть, будь ласка, свою інформацію. Надайте скрін.
З повагою, Ірина
Додано: П'ят 25 сер, 2023 09:12
Ірина_
Зараз ок, а у середу була саму описана ситуація, курс у графіках і архіві https://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd відрізнявся від того, що тут сильно https://miniaylo.finance.ua/
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