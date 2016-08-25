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Міжбанк - актуальна інформація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Суб 17 чер, 2023 14:05

а є десь на сайті довідник з офіційним середнім курсом НБУ за рік? Бо розрахунково не можемо прийти до консенсусу.
CALMIRA
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 чер, 2023 16:16

  CALMIRA написав:а є десь на сайті довідник з офіційним середнім курсом НБУ за рік? Бо розрахунково не можемо прийти до консенсусу.


https://finance.ua/ua/currency
Нажмите все графики и архивы, там будет и за год.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:11

чому у "заявках" "куплю" курс usd 38,6 а у графіку архіву заявки купівлі 37,5-37,6?
kononchuk_login
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Повідомлення Додано: Сер 23 сер, 2023 15:49

Добрий день, шановний kononchuk_login!
Уточніть, будь ласка, свою інформацію. Надайте скрін.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 08:12

Ірина_
Зараз ок, а у середу була саму описана ситуація, курс у графіках і архіві https://charts.finance.ua/ua/currency/order/-/1/usd відрізнявся від того, що тут сильно https://miniaylo.finance.ua/
kononchuk_login
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 06:57

Чому немає свічок?
melodymellow733
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Повідомлення Додано: Пон 04 бер, 2024 06:59

Зараз ціна у зоні спротиву.
melodymellow733
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Повідомлення Додано: П'ят 22 бер, 2024 13:22

коли нарешті будуть виправлені ті "фев" та "мар" в підписах під графіком?
l_e_x
 
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