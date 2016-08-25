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Міжбанк - актуальна
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Міжбанк - актуальна інформація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:33

Вітаю. Чи може хтось пояснити, чому банк встановлює свій "ринковий" курс на купівлю безготівкової валюти (експортна виручка) , який нижче від ринкового по міжбанку, що ми бачимо тут?
bdnmboss
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 13:58

  bdnmboss написав:Вітаю. Чи може хтось пояснити, чому банк встановлює свій "ринковий" курс на купівлю безготівкової валюти (експортна виручка) , який нижче від ринкового по міжбанку, що ми бачимо тут?

Бо хоче заробити і не зобов'язаний викуповувати валюту по курсу міжбанку
Навуходоносор
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