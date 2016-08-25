|
|
|
Міжбанк - актуальна інформація
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 тра, 2024 11:33
Вітаю. Чи може хтось пояснити, чому банк встановлює свій "ринковий" курс на купівлю безготівкової валюти (експортна виручка) , який нижче від ринкового по міжбанку, що ми бачимо тут?
-
bdnmboss
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 14.05.24
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 тра, 2024 13:58
bdnmboss написав:
Вітаю. Чи може хтось пояснити, чому банк встановлює свій "ринковий" курс на купівлю безготівкової валюти (експортна виручка) , який нижче від ринкового по міжбанку, що ми бачимо тут?
Бо хоче заробити і не зобов'язаний викуповувати валюту по курсу міжбанку
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2577
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 820 раз.
- Подякували: 1002 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6
|5504
|
|
|2
|2945
|
|
|1
|3080
|
|