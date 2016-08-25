Міжбанк - актуальна інформація

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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 тра, 2024 11:33
Вітаю. Чи може хтось пояснити, чому банк встановлює свій "ринковий" курс на купівлю безготівкової валюти (експортна виручка) , який нижче від ринкового по міжбанку, що ми бачимо тут?
Додано: Вів 14 тра, 2024 13:58
Додано: Нед 28 лип, 2024 14:42
Добрий день! Чому курс купівлі вищий за курс продажу? Що це за нововведення?
Додано: Пон 29 лип, 2024 12:43
Добрий день, шановна nataliyaledvii.
Продаж завжди більший, адже валютні операції повинні приносити банку чи обмінці прибуток.
Уточніть, будь ласка, де Ви побачили цю інформацію, що курс купівлі вищий за курс продажу?
З повагою, Ірина
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