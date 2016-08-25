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Міжбанк - актуальна інформація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 тра, 2024 11:33
Вітаю. Чи може хтось пояснити, чому банк встановлює свій "ринковий" курс на купівлю безготівкової валюти (експортна виручка) , який нижче від ринкового по міжбанку, що ми бачимо тут?
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bdnmboss
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Додано: Вів 14 тра, 2024 13:58
bdnmboss написав:
Вітаю. Чи може хтось пояснити, чому банк встановлює свій "ринковий" курс на купівлю безготівкової валюти (експортна виручка) , який нижче від ринкового по міжбанку, що ми бачимо тут?
Бо хоче заробити і не зобов'язаний викуповувати валюту по курсу міжбанку
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Навуходоносор
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Додано: Нед 28 лип, 2024 14:42
Добрий день! Чому курс купівлі вищий за курс продажу? Що це за нововведення?
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nataliyaledvii
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Додано: Пон 29 лип, 2024 12:43
Добрий день, шановна nataliyaledvii.
Продаж завжди більший, адже валютні операції повинні приносити банку чи обмінці прибуток.
Уточніть, будь ласка, де Ви побачили цю інформацію, що курс купівлі вищий за курс продажу?
З повагою, Ірина
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Додано: Пон 09 вер, 2024 00:18
Що можете порадити? Хочу новонародженому сину відкрити накопичувальний рахунок, до 17 років. От тільки не знаю, в які валюті краще? В гривні під ~12% чи в валюті під ~4%?
Завчасно Дякую за відповідь
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brismaker
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Додано: Пон 09 вер, 2024 13:23
brismaker написав:
Що можете порадити? Хочу новонародженому сину відкрити накопичувальний рахунок, до 17 років. От тільки не знаю, в які валюті краще? В гривні під ~12% чи в валюті під ~4%?
Завчасно Дякую за відповідь
Добрий день, шановний користувач.
Рекомендуємо розглянутиПорівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua
З повагою, Ірина
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Додано: Пон 09 вер, 2024 16:57
brismaker написав:
Що можете порадити? Хочу новонародженому сину відкрити накопичувальний рахунок, до 17 років. От тільки не знаю, в які валюті краще? В гривні під ~12% чи в валюті під ~4%?
Завчасно Дякую за відповідь
Я відкривав свого часу металевий рахунок в Правекс,не пожалкував
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