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Міжбанк - актуальна інформація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 613614615616
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:33

Вітаю. Чи може хтось пояснити, чому банк встановлює свій "ринковий" курс на купівлю безготівкової валюти (експортна виручка) , який нижче від ринкового по міжбанку, що ми бачимо тут?
bdnmboss
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 13:58

  bdnmboss написав:Вітаю. Чи може хтось пояснити, чому банк встановлює свій "ринковий" курс на купівлю безготівкової валюти (експортна виручка) , який нижче від ринкового по міжбанку, що ми бачимо тут?

Бо хоче заробити і не зобов'язаний викуповувати валюту по курсу міжбанку
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 17:30

Завта продолжит рост? :roll:
skrivtsov
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2024 14:42

Добрий день! Чому курс купівлі вищий за курс продажу? Що це за нововведення?
nataliyaledvii
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2024 12:43

Добрий день, шановна nataliyaledvii.
Продаж завжди більший, адже валютні операції повинні приносити банку чи обмінці прибуток.
Уточніть, будь ласка, де Ви побачили цю інформацію, що курс купівлі вищий за курс продажу?

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 00:18

Що можете порадити? Хочу новонародженому сину відкрити накопичувальний рахунок, до 17 років. От тільки не знаю, в які валюті краще? В гривні під ~12% чи в валюті під ~4%?
Завчасно Дякую за відповідь
brismaker
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 13:23

  brismaker написав:Що можете порадити? Хочу новонародженому сину відкрити накопичувальний рахунок, до 17 років. От тільки не знаю, в які валюті краще? В гривні під ~12% чи в валюті під ~4%?
Завчасно Дякую за відповідь

Добрий день, шановний користувач.
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З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 16:57

  brismaker написав:Що можете порадити? Хочу новонародженому сину відкрити накопичувальний рахунок, до 17 років. От тільки не знаю, в які валюті краще? В гривні під ~12% чи в валюті під ~4%?
Завчасно Дякую за відповідь

Я відкривав свого часу металевий рахунок в Правекс,не пожалкував
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 10:17

brismaker

Горизонт інвестування 17 років? Навіщо цей символізм до повноліття чи ще щось? Чим Ваш рахунок буде особливим, що без нього ніяк?

Дитина може вже зараз мати безліч рахунків у банках і Ваш рахунок, можливо, для неї буде одним з тих, на якому, можливо, будуть гроші, якщо банк за 17 років ще не гавкне.

Краще самостійно інвестуйте та реінвестуйте, перетікайте з одного фінансового інструмента в інший в залежності від ринкової ситуації, а дитину навчіть фінансовій грамотності у свій чає.
Всюдиносапхайчик
 
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