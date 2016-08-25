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Міжбанк - актуальна
інформація

Міжбанк - актуальна інформація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 614615616617
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:14

nstatus

Стабильный курс, вы шутите?
Петя нажился не на курсовых, а на налогах, которые ушли Ахметову на уголёк с ДНР в ЕС и в Украину (Ротердам+ схему все забыли, и судьи и инвалиды-прокуроры, и зелёные, которые с Пети вытягивают копейки на Армию, вместо украденых млрд-ов). Взамен барЫга Петро распродал гос активы облэнерго и водоканалы региональной гидоте, Суркисне и прочим зомбакам, которые живут и здравствуют, ручкаются с зеленью и ходят в ВР, ибо все "помазанники" в гнилой, коррумпированной и "незалежной". Недвижимость, которую собрал в лапу для развития шоколадного бизнеса на фоне схлопывания отделений СберБанка и рашистских активов по всей стране - так вообще отдельная тема для срока на 80 лет карцера.
Курс "зелёные человечки" держат из последнего, что бы экономика не схлопнулась, иначе войну проиграем сразу, и станок не поможет, даже военным. Воровство усиливается как и безнаказанность. Клановый авторитаризм больше проявляется, чем это было 10 лет назад и даже при убийце журналистов Кучме.
Ведь сейчас бизнес задавливают так, что пенсионеров и бюджетную армию воров придётся кормить работающей части страны, но не 45% работягам, а лишь оставшейся четверти 25%, фопы уже пачками схлопываются, люди с болота и произвола чалят как могут. Власть их добивает по-своему, как она видит в людях - или пресмыкающихся, или быдлоту, или мясо: без аммуниции, оружия, арты, только еды много, и то, благодаря опять-таки активистам. Правда, горькая, неудобная, и к сожалению константа. :(
Krovosisi
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 15:51

Re: Міжбанк - актуальна інформація

А где собственно межбанк, актуальная информация ? :mrgreen: :mrgreen:
a77
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:08

Добрий день! Скажіть, будь ласка, зараз є обов'язковий продаж валютної виручки і скільки відсотків?
fivestarsua
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Повідомлення Додано: Сер 05 бер, 2025 22:27

  fivestarsua написав:Добрий день! Скажіть, будь ласка, зараз є обов'язковий продаж валютної виручки і скільки відсотків?


вже багато років нема (раніше так, була)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 бер, 2025 12:13

Евро не показывает
th8989tzx
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