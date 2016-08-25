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Міжбанк - актуальна інформація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 бер, 2025 13:56
Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !
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slaviksmolenko
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Додано: Пон 17 бер, 2025 14:53
slaviksmolenko написав:
Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !
А таке viewtopic.php?p=5834392#p5834392
робили?
Мені допомогло
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Додано: Пон 17 бер, 2025 14:57
Евро начал показывать , а доллар -- белый фон .
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slaviksmolenko
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