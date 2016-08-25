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Міжбанк - актуальна
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Міжбанк - актуальна інформація
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 615616617618
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:56

Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !
slaviksmolenko
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:53

  slaviksmolenko написав:Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !

А таке viewtopic.php?p=5834392#p5834392 робили?
Мені допомогло
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:57

Евро начал показывать , а доллар -- белый фон .
slaviksmolenko
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