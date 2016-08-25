|
|
|
Міжбанк - актуальна інформація
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 бер, 2025 13:56
Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !
-
slaviksmolenko
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 17.03.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:53
slaviksmolenko написав:
Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !
А таке viewtopic.php?p=5834392#p5834392
робили?
Мені допомогло
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6663
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
11
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:57
Евро начал показывать , а доллар -- белый фон .
-
slaviksmolenko
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 17.03.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:32
На жаль усі графіки тільки у тих кто з 90 )) а їх як правило дуже мало в Україні
-
buddyangel_vv
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 31.07.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 25 сер, 2025 12:02
Хто пяснить: курс євро НБУ вниз, а міжбанк і готівка вверх?
-
Funt23
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 25.08.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 25 сер, 2025 13:26
Funt23 написав:
Хто пяснить: курс євро НБУ вниз, а міжбанк і готівка вверх?
Тут почитайте/запитайтеВалютний ринок в контексті ДС
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6663
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
1
1
11
Додано: Сер 03 вер, 2025 13:01
Добрий день, проблема з відображенням таблиці і графіку по євро
-
exp_pellets
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 10.03.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:57
exp_pellets написав:
Добрий день, проблема з відображенням таблиці і графіку по євро
Добрий день, шановний користувач.
Можете, будь ласка, надати скрін?
У мене відображає
З повагою,
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5106
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1148 раз.
- Подякували: 2059 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|6
|6858
|
|
|2
|3885
|
|
|1
|4001
|
|