Міжбанк - актуальна інформація
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 бер, 2025 13:56
Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !
slaviksmolenko
Повідомлень: 3
З нами з: 17.03.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:53
slaviksmolenko написав:
Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !
А таке
viewtopic.php?p=5834392#p5834392
робили?
Мені допомогло
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6664
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
Профіль
4
1
1
11
Додано: Пон 17 бер, 2025 14:57
Евро начал показывать , а доллар -- белый фон .
slaviksmolenko
Повідомлень: 3
З нами з: 17.03.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Нед 24 сер, 2025 16:32
На жаль усі графіки тільки у тих кто з 90 )) а їх як правило дуже мало в Україні
buddyangel_vv
Повідомлень: 2
З нами з: 31.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 сер, 2025 12:02
Хто пяснить: курс євро НБУ вниз, а міжбанк і готівка вверх?
Funt23
Повідомлень: 1
З нами з: 25.08.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Пон 25 сер, 2025 13:26
Funt23 написав:
Хто пяснить: курс євро НБУ вниз, а міжбанк і готівка вверх?
Тут почитайте/запитайте
Валютний ринок в контексті ДС
Amethyst
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 6664
З нами з: 05.05.21
Подякував: 510 раз.
Подякували: 1321 раз.
Профіль
4
1
1
11
Додано: Сер 03 вер, 2025 13:01
Добрий день, проблема з відображенням таблиці і графіку по євро
exp_pellets
Повідомлень: 2
З нами з: 10.03.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Сер 03 вер, 2025 14:57
exp_pellets написав:
Добрий день, проблема з відображенням таблиці і графіку по євро
Добрий день, шановний користувач.
Можете, будь ласка, надати скрін?
У мене відображає
З повагою,
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5108
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2059 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:30
Ірина_ Додати зображення також неможливо: hostingkartinok.com’s server IP address could not be found
yurko81
1
Повідомлень: 122
З нами з: 22.06.17
Подякував: 40 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Чет 04 вер, 2025 11:57
yurko81 написав: Ірина_
Додати зображення також неможливо:
hostingkartinok.com’s server IP address could not be found
Добрий день, шановний
yurko81
!
Цей хостинг не робочий.
Рекомендую скористатися для прикладу
https://imgbb.com/
. Завантажуєте картинку чи скрін зі свого пристрою та отримуєте необхідне посилання для вставки у форум. Копіюєте й вставляєте у своє повідомлення
З повагою, Ірина
Ірина_
Модератор Форуму
Повідомлень: 5108
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1148 раз.
Подякували: 2059 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
,
Модератор
Схожі теми
6
6868
2
3887
1
4004