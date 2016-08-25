Міжбанк - актуальна інформація

RSS
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 13:56

Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !
slaviksmolenko
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:53

  slaviksmolenko написав:Не показывает . Даже реклама есть , а на месте данных за сегодня и архива данных по дням -- белые места !

А таке viewtopic.php?p=5834392#p5834392 робили?
Мені допомогло
Amethyst
Повідомлення Додано: Пон 17 бер, 2025 14:57

Евро начал показывать , а доллар -- белый фон .
slaviksmolenko
Повідомлення Додано: Нед 24 сер, 2025 16:32

На жаль усі графіки тільки у тих кто з 90 )) а їх як правило дуже мало в Україні
buddyangel_vv
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 12:02

Хто пяснить: курс євро НБУ вниз, а міжбанк і готівка вверх?
Повідомлення Додано: Пон 25 сер, 2025 13:26

  Funt23 написав:Хто пяснить: курс євро НБУ вниз, а міжбанк і готівка вверх?
Тут почитайте/запитайте
Валютний ринок в контексті ДС
Amethyst
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 13:01

Добрий день, проблема з відображенням таблиці і графіку по євро
exp_pellets
Повідомлення Додано: Сер 03 вер, 2025 14:57

  exp_pellets написав:Добрий день, проблема з відображенням таблиці і графіку по євро

Добрий день, шановний користувач.
Можете, будь ласка, надати скрін?
У мене відображає Зображення

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:30

Ірина_
Додати зображення також неможливо:
hostingkartinok.com’s server IP address could not be found
yurko81
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 11:57

  yurko81 написав:Ірина_
Додати зображення також неможливо:
hostingkartinok.com’s server IP address could not be found

Добрий день, шановний yurko81!
Цей хостинг не робочий.
Рекомендую скористатися для прикладу https://imgbb.com/. Завантажуєте картинку чи скрін зі свого пристрою та отримуєте необхідне посилання для вставки у форум. Копіюєте й вставляєте у своє повідомлення
Зображення

З повагою, Ірина
Ірина_
