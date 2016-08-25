Міжбанк - актуальна інформація

RSS
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:33

добрий день, Ірина_

https://ibb.co/whMj7RGn
exp_pellets
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 14:37

Почистив кукіси у браузері Хром - не допомогло. Вирішив проблему переустановленням браузера.
exp_pellets
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 18:22

https://ibb.co/WWrZnMjQ
https://ibb.co/6VJ616W
графики не показывает
в приложении тоже
https://ibb.co/ynhbPhYp
andrey_ryabuhin
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 19:03

  andrey_ryabuhin написав:https://ibb.co/WWrZnMjQ
https://ibb.co/6VJ616W
графики не показывает
в приложении тоже
https://ibb.co/ynhbPhYp

Добрий вечір, шановний користувач!

Щойно перевірила, все працює
Зображення
Спробуйте видалити файли cookie https://charts.finance.ua/ в своєму браузері.

1). Меню (три риски у верхньому правому кутку).
2). Налаштування → Приватність і безпека.
3). У розділі Файли cookie і дані сайту натисни Видалити дані.
4). Можна обрати лише cookie або разом з кешем.

З повагою,
Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 04 вер, 2025 21:20

После удаления cookie :

Firefox https://annotatescreen.com/d/dqOqP8rpahTeaZ0agSqv.png
Chrom https://annotatescreen.com/d/ZvdSvd9iYve25yzmXEGw.png
Edge https://annotatescreen.com/d/PwWcb3NN5AqNVkdOZMVf.png
Android приложение finance.ua https://annotatescreen.com/d/U1SAUkavduiTH0elsmk4.png
andrey_ryabuhin
