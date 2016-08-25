Міжбанк - актуальна інформація

|
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:33
добрий день, Ірина_
Додано: Чет 04 вер, 2025 14:37
Почистив кукіси у браузері Хром - не допомогло. Вирішив проблему переустановленням браузера.
Додано: Чет 04 вер, 2025 18:22
графики не показывает
в приложении тоже
Додано: Чет 04 вер, 2025 19:03
Добрий вечір, шановний користувач!
Щойно перевірила, все працює
Спробуйте видалити файли cookie https://charts.finance.ua/ в своєму браузері.
1). Меню (три риски у верхньому правому кутку).
2). Налаштування → Приватність і безпека.
3). У розділі Файли cookie і дані сайту натисни Видалити дані.
4). Можна обрати лише cookie або разом з кешем.
З повагою,
Додано: Чет 04 вер, 2025 21:20
После удаления cookie :
Firefox
Chrom
Edge
Android приложение finance.ua
