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Бонус до депозиту від Finance.UA
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 11:56

Універсал Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінив ставки за депозитом «Строковий вклад» на 12 місяців у гривні.

Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua такі:

6 міс. – 16,75% + 0,75% річних від вкладу,
12 міс. – 17,25% + 0,45% від вкладу.

Детальніше за посиланням.
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 07:58

До програми «Бонус до депозиту» приєднався ПУМБ

Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в депозитах «Прибутковий» та «Накопичувальний»:

6 міс. – до 16,90%*, 0,7% річних від вкладу,
9 міс. – до 16,90%*, 0,6% річних від вкладу,
12 міс. – до 16,90%*, 0,4% від вкладу,
18 міс. – до 16,90%*, 0,4% від вкладу.

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 13:36

До програми «Бонус до депозиту» приєднався Ідея Банк

Термін вкладу, ставка і бонус від Finance.ua на термінові вклади:

3 міс. – до 19,00%, 1,5% річних від вкладу;
6 міс. – до 19,90%, 1,1% річних від вкладу;
9 міс. – 16,75%, 0,7% річних від вкладу;
12 міс. – 17,25%, 0,5% від вкладу.

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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 13:13

Альянс Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінює мінімальну

Альянс Банк в програмі «Бонус до депозиту» змінює мінімальну суму вкладу в гривні і валюті в депозитах «Ощадний», «Ощадний+», «Капітальний» і «Прогресивний». З 19 серпня мінімальна сума в гривні і валюті 50 000 грн / 2000 дол, євро.

Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в гривні:

3 міс. – 17,50%, +1,25% річних від вкладу,
6 міс. – до 20,00% *, +1,0% річних від вкладу,
9 міс. – 19,00%, +0,8% річних від вкладу,
12 міс. – 19,00%, +0,7% від вкладу,
12 – 15 міс. – 18,50%, +0,7% від вкладу.

Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в доларах

3 міс. – 4,25%, +0,9% річних від вкладу;
6 міс. – 5,50%, +0,7% річних від вкладу;
9 міс. – 5,50%, +0,5% річних від вкладу;
12 міс. – 6,00%, +0,35% від вкладу.

Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в євро

3 міс. – 4,25%, +0,9% річних від вкладу;
6 міс. – 4,50%, +0,7% річних від вкладу;
9 міс. – 4,50%, +0,5% річних від вкладу;
12 міс. – 5,50%, +0,35% від вкладу.

Отримати «Бонус до депозиту» від Альянс Банку і Finance.ua
Ірина_
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