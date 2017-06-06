Бонус до депозиту від Finance.UA

Альянс Банк в програмі «Бонус до депозиту»
змінює мінімальну суму вкладу в гривні і валюті в депозитах «Ощадний», «Ощадний+», «Капітальний» і «Прогресивний». З 19 серпня мінімальна сума в гривні і валюті 50 000 грн / 2000 дол, євро.Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в гривні:
3 міс. – 17,50%, +1,25% річних від вкладу,
6 міс. – до 20,00% *, +1,0% річних від вкладу,
9 міс. – 19,00%, +0,8% річних від вкладу,
12 міс. – 19,00%, +0,7% від вкладу,
12 – 15 міс. – 18,50%, +0,7% від вкладу.Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в доларах
3 міс. – 4,25%, +0,9% річних від вкладу;
6 міс. – 5,50%, +0,7% річних від вкладу;
9 міс. – 5,50%, +0,5% річних від вкладу;
12 міс. – 6,00%, +0,35% від вкладу.Строк вкладу, ставка і бонус від Finance.ua в євро
3 міс. – 4,25%, +0,9% річних від вкладу;
6 міс. – 4,50%, +0,7% річних від вкладу;
9 міс. – 4,50%, +0,5% річних від вкладу;
12 міс. – 5,50%, +0,35% від вкладу.Отримати «Бонус до депозиту» від Альянс Банку і Finance.ua