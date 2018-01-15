Інвестую(ємо) в стартапи та бізнес капітал

Здравствуйте всем!
Ищу варианты для инвестирования 30 тыс дол. Жду предложений в ЛС.
|
|
|
Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Вів 28 лис, 2017 11:26
Инвестирую 30 тыс дол
Здравствуйте всем!
Ищу варианты для инвестирования 30 тыс дол. Жду предложений в ЛС.
Додано: Вів 05 гру, 2017 15:43
перспективный стартап
Додано: Чет 14 гру, 2017 22:49
Доброго вечора! Потрібні гроші для старту бізнеса. Порядність гарантую. (096)458-17-12.
Додано: П'ят 12 січ, 2018 22:31
Маю землю в карпатах і бізнес план на готель сума інвемтицій 60тис$ пропоную співпрацю на довгий період . Ви веладаєте гроші я працюю ви отримуєте відсоток
Додано: Пон 15 січ, 2018 21:58
Инвестиции в майнинг
Что я предлагаю?
Предлагаю вам сделать инвестиции в добычу альткоинов. Есть помещение, рабочие фермы и удаленная работа, которая позволяет за этим всем следить.
Минимальные вложения: 1200$
Срок возврата инвестиции: 9 месяцев(не зависит от курса, просадки и т.д)
Что получит инвестор: Дополнительно +35% в течение следующих 15 месяцев от заработка.
А это 100% от вложений дополнительно.
Преимущества:
- Вам не надо помещение;
- Вам не надо заниматься сборкой ферм;
- Вам не надо делать дополнительные вложения при выходе из строя;
- Вы не оплачиваете электроэнергию;
- Вы не надо заботится с выбором валют;
- и т.д.
Продление обсуждается отдельно.
Додано: Сер 31 січ, 2018 09:24
Шукаю інвестиції в працюючий онлайн проект
Проект онлайн кредитування. Працюємо з 09.2017. Дохідність висока (в т.ч. по факту роботи). Необхідні кошти для розширення (180k$). Окупність до 1 року. Перспектива виходу на іноземні ринки.
Олександр 067-619-5014
Додано: Сер 31 січ, 2018 12:23
Ищу инвестора! Размер инвестиции 7200 у.е. на 6 мес. В дальн
Добрый день!
Для старта бизнеса необходима сумма 16800 у.е., из которых 9600 у.е. имеется.
Объем инвестиций: 7200у.е.
Направление: архитектура, дизайн, строительство, стройматериалы.
Тип проекта: Онлайн проект в сети Интернет.
Регион: Украина.
Регион развития:Россия, Белоруссия, Польша, Болгария.
Срок окупаемости проекта: 6 мес.
Минимальный доход в месяц (только Украина): от 9300у.е.
Максимальный доход в месяц (только Украина): от 32000у.е.
Идея бизнеса оригинальна, аналогов на данный момент нет!
Все договоренности документально оформим!
Нотариально заверим!
Инвестор официально заходит на предприятие как соучредитель под 33%!
Более подробно:
lagrans.chuzhikov@gmail.com
+380681206993
Додано: Чет 15 бер, 2018 14:20
Добрый день. Разместил предложение о поисках инвестиций в IT, если не сложно перейдите по ссылке Шукаю інвестора не хочу флудить в темах.
реклама
|