Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:02
Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:04
Letusrock написав:
Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема
В нього нік з москальської ботоферми
-
1
3
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:17
BIGor написав: ЛАД написав:
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих.
Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".
-
2
2
6
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:19
Letusrock написав:
Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема
цим останнім буде Абдула-Абдулін
потім корешків з центральної азії підтягне відроджувати шароварну націю
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:20
fox767676 написав: Letusrock написав:
Випадково натрапив на чергового пропагандиста.
Канадсько-український патріот з ніком "Черний Абдулла" (82тис підписників) щоденно з 2022 строчить в твітері про кордони91 та розвал рф. Серед останнього:
"Жодних переговорів, Україна буде воювати до останнього українця але цей останній залишиться живим і вільним.
Війна закінчиться коли останній українець вбє останнього росіянина".
А ви кажете плана перемоги нема
цим останнім буде Абдула-Абдулін
потім корешків з центральної азії підтягне відроджувати шароварну націю
Причём в Канаде.
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:21
ЛАД написав: BIGor написав: ЛАД написав:
И "зажравшийся" не оскорбление, а просто констатация факта. Вы здесь не один такой, кто считает, что если у него и его знакомых более-менее приличные доходы, то такие у всех или хотя бы у многих.
Правда, "многие" растяжимое понятие. напримр, 1-2% от 30 млн. это 300-600 тыс., тоже можно сказать "многие".
ЛАД, ви щось лицемірите, всі ІТ-шники (яких 300 тис.) купляють нові квартири кожні 2 роки - такий висновок ви зробили з прикладу одного свого знайомого, тобто узагальнюєте.
Вы напрашиваетесь.
Я в том посте хотел привести в пример шаману вас как зажравшегося, но не стал. Так вы сами напомнили о себе.
Если при медиане 3400 долл. вы не смогли купить квартиру, то кто вам доктор.
Нет, конечно, возможно, что вы работали тестером с зарплатой до 1000 долл., тогда понятно, что квартира за 2-3 года вам не светила. И в Польше тоже не светит.
А, вообще, вы не в первый раз пытаетесь "разоблачить" меня. На другой ветке цеплялись к моему русскому языку. Продолжайте "разоблачать" и дальше. Разоблачаете вы только самого себя.
Но вы знаете, я предпочту русскоязычного, сражающегося с агрессией РФ в рядах ЗСУ, "україномовному бігунцю", сбежавшемув Польшу и с тёплого дивана распинающегося о своём "патриотизме".
ви 100% праві
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:24
ЛАД написав:
Причём в Канаде.
ну я знаю одного київського Абдуліна ще з 90-х ненавидить "жидокацапів"
потім "донецькмх"
потім "вату"
кремезний бадьорий базар-багатур, духовно натівець до 2014 часто позірував у однострої чомусь з прапором США, але не воюює, бо діточки
Востаннє редагувалось fox767676
в Вів 28 жов, 2025 10:30, всього редагувалось 1 раз.
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 10:30
Banderlog написав: fler написав:
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?
Глянула в гуглі. Шось подібне минулої весни встановили на задньому дворі поліклініки.
І шо? Критичну інфраструктуру забезпечила таким резервним обладнанням держава, а бізнес забезпечив себе сам.
Вже давно кожний супермаркет у разі вимкнення світла за 5-10 секунд перемикається на резервне живлення. Безліч прикладів, як у малому бізнесі, так і у великому. Хто хотів - знайшов можливості, хто не хотів - знайшов причини не забезпечити резервами.
ПС. На Сахаліні немає світла, бо вибухнула ТЕЦ.
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:01
fler написав: Banderlog написав: fler написав:
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?
Глянула в гуглі. Шось подібне минулої весни встановили на задньому дворі поліклініки.
І шо? Критичну інфраструктуру забезпечила таким резервним обладнанням держава, а бізнес забезпечив себе сам.
Вже давно кожний супермаркет у разі вимкнення світла за 5-10 секунд перемикається на резервне живлення. Безліч прикладів, як у малому бізнесі, так і у великому. Хто хотів - знайшов можливості, хто не хотів - знайшов причини не забезпечити резервами.
ПС. На Сахаліні немає світла, бо вибухнула ТЕЦ.
на задньому дворі поліклініки? За курником?
у вас трохи хибне уявлення про критичну інфраструктуру це не тільки атб з дизельгенераторами для кас.
-
Додано: Вів 28 жов, 2025 11:18
fler написав: Banderlog написав: fler написав:
Настрої в енергетиці похмурі, проте не поразницькі, констатує The Economist. У країни є запас обладнання (привіт, Бандерлог)
, також створюють нові підрозділи, які поєднують у собі ППО та безпілотники для захисту ключових об'єктів.
запас обладнання? Припустим.
Пані Флер, Ви приміром трансформатор 330 кв на 110 кв бачили? Представляєте, що таке його перевезення та установка?
Глянула в гуглі. Шось подібне минулої весни встановили на задньому дворі поліклініки.
І шо? Критичну інфраструктуру забезпечила таким резервним обладнанням держава, а бізнес забезпечив себе сам.
Вже давно кожний супермаркет у разі вимкнення світла за 5-10 секунд перемикається на резервне живлення. Безліч прикладів, як у малому бізнесі, так і у великому. Хто хотів - знайшов можливості, хто не хотів - знайшов причини не забезпечити резервами.
ПС. На Сахаліні немає світла, бо вибухнула ТЕЦ.
You don't have one, so you're talking nonsense
Ви плутаєте трансформатори і генератори. Країна не може існувати на генераторах, це фантастично дорого. Навіть у промислових (від 30 квт) відносно не великий ресурс, бо це саме аварійне обладнання. При режимі роботи 2/2, ТО потрібно робити раз на тиждень. А капіталку десь за три місяці.
Більше того, всі зелені провладні б*** відзвітували, що критична інфраструктура готова до обстрілів. Були виділені мільярди, плюс до того захід купу енергообладнання надавав. Але, не зважаючи на це, при кожному обстрілі Кременчука або Світловодська, чомусь на водогінах зникає живлення і під загрозою залишитися без водопостачання залишається частина Дніпропетровської та більша частина Кіровоградських областей, або водопостачання припиняється на деякий час. Це не тільки села, а райцентри та обл.центр. Тобто мільярди спизжені, а надане західом енергообладнання для критички десь успішно "освоєно".
Кому ви ці лекції читаєте? Бізнес сам встановлює...
Я з 2022р на електропошту отримував під десяток листів від мінекономіки з запитами, а чим же дкржава може допомогти такому важливому бізнесу : потреби по генераторах, паливу, додатковому обладнання. На перші листи я чєсно відповідав. Отримав вгадайте що? Правильно - прутня. Решта листів автоматично йде у папку "видалені".
-
