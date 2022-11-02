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Інвестую(ємо) в стартапи
та бізнес капітал

Інвестую(ємо) в стартапи та бізнес капітал
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 чер, 2018 10:49

Ищу инвестора для реализации проекта

Ищу инвестора для реализации проекта (зеленый туризм). Детали в лс или на почту.

(wd12@ukr.net)
Alex_FL
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 14:07

Инвестирую деньги в бизнес-проект

Добрый день. Я являюсь частным инвестором, который имеет возможность вложить суму в размере 500 000$ в перспективный бизнес. Но, с целью диверсификации инвестиций - приоритетом для меня являются проекты, которые требуют инвестиции примерно в размере 50 000$-80 000$.
Сразу скажу, что меня не интересует кредитование Вашего бизнеса. Не рассматриваю никакие варианты, что бы давать деньги в долг под %, залог т.д. Не предлагайте подобные варианты.
Мой интерес исключительно в инвестировании с целью долгосрочного партнерства в бизнесе.
Готов внимательно изучить Ваши предложения. Предварительно территория инвестирования - СНГ. Больше интересуют offline бизнес нежели online. Но это все относительно. Рассмотрю все варианты. Также мне не принципиально есть ли у Вас уже работающий бизнес или все на этапе идеи. Возможно второй вариант даже более интересный, так как есть желание изначально принимать некоторое участие в развитии проекта с целью построить правильную структуру управления. Имею в этом большой опыт.
Отправляйте Ваши предложения на почту - kardash.serge@yandex.ua . Также в письме укажите номер телефона и Skype. В любом случае дам ответ в течение недели, даже если Ваш проект мне не подойдет.
Также убедительна просьба, отправляйте подробное описание идеи/проекта, расчеты т.д. что бы была возможность адекватно оценить Ваш проект.
kardash1979
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 сер, 2018 10:51

стартап

[b]Добрий день Основна діяльність нашої компанії вирощування курей бройлер на м'ясо . В зв’язку з розширенням виробництва іще на 100 000 курей ми плануєм побудувати іще три пташника.
Ми готові поділитись пайовою часткою і запропонувати партнеру інвестору або команді портнерів – інвесторів
Про інвестиції із кожним партнером - по домовленості
• Кредит
• Пайова частка
• Інше
Як що Вас цікавить бізнес розведення курей бролерів на м'ясо і інші питання по цьому стартап-проекту такі як
• Загальна сума проекту
• Прибутковість
• Яка сума вже є на даний момент
• Інші питання
Пишіть на e-mail vvms925@gmail.com
З повагою Володимир
vvms925
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Повідомлення Додано: Суб 25 сер, 2018 14:43

Инвестиции в экспорт молочной продукции. Прибыль в долларах!

Здравствуйте. Предлагаю инвестировать (в долларах) в работающий малый бизнес по экспорту молочных продуктов в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Детали:

Работаю с одним производителем (молокозавод) по договору сотрудничества-партнертсва. Имею хороший зазор на всю линейку продукции. Продукция высокого качества и экспортируется в 11 стран Мира. Бизнес работает и показал свою жизнеспособность и высокую прибыльность. Пока экспортирую только в Азербайджан, есть возможность серьезно увеличить поставки (очень много малых и средних заказов). Все операции в долларах! В дальнейшем хочу экспортировать данную продукцию под собственной маркой.

Условия:

Суммы инвестиций от 1250 долл, готов рассмотреть одного или нескольких инвесторов на сумму 600-650 тыс долл.

Прибыль инвестора – 5% в месяц в долларах США.

Гарантии:

Помимо предоставления всех документов с моей стороны (договора, отчёты, банковские выписки), мою положительную репутацию, объемы и рекомендации готово дать и подтвердить руководство данного завода лично или дистанционно.

Всем желающим проведу презентацию и экскурсию по данному заводу и его продукции.

Просьба обращается с конкретными предложениями или вопросами, и беречь наше общее время. Спасибо
alexkarm1980
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Повідомлення Додано: Нед 16 вер, 2018 14:19

Доброго дня
Чи цікавить вас варіант інвестування у акції?
0668075908 телеграм
Nazar
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:57

інвестиції

Доброго дня
Вас цікавить інвестування у фондовий ринок?
якщо так, то звертайтеся за номером 0668075908
Nazar
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 11:04

Не рабочий имейл который вы указали

kardash1979
Доброе утро, Сергей
к сожалению имейл, который вы написали не находит система и возвращает письма
mari_2408
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 19:27

Нужны инвестиции в интересный проект

Нужны инвестиции для реализации интересного проекта (связанного с криптовалютой) от 100 000 у.е.
wika_dawydova
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:55

ОВГЗ

Добрый день. меня зовут Константин,я являюсь инвестиционным советником Freedom Finfnce. есть предложение инвестировать в облигации гос займа как в валюте так и в гривне,прибыль и возврат инвестиции гарантируется государством Украина,если Вам интересно такое предложение, можем связаться по телефону 096 9068282 или при личной встрече. гарантированная государством доходность от 15%

хочу сделать также акцент на наших плюсах и минусах банка
1. минимальная сумма приобретения 1150 грн-банк от 1млн грн.
2. комиссия за вывод средств у нас не снимается - банк 200-500грн
3.комиссия за открытие счету у нас не снимается-банк 100-250 грн.
4.действие ставки у нас до 5 лет без изменений- банк до 1 года.
5. получение дохода у нас ежемесячно-банк в конце срока погашения ОВГЗ
6. обратный выкуп ОВГЗ у нас в любой момент без комиссии -банк с потерей 2%
7.Комиссия за договор у нас не снимается-банк от 200 грн или 0.1% от суммы
8.Комиссия за хранение ЦБ у нас не снимается-банк от 100-1000 грн в месяц
9.Комиссия за выписку о состоянии счета у нас не снимается-банк от 100 грн.
1kkk
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2022 10:39

kardash1979 Прошу дайте свій номер вайбер скиньте на почту rusak2222@gmail.com
rusak2222
 
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