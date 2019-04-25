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Як обрати справжній шоколад?

Як обрати справжній шоколад?
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2016 10:52

Як обрати справжній шоколад?

Пчёлка
 
Повідомлень: 5176
З нами з: 06.11.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 жов, 2016 19:35

Пчёлка да уж, грустно всё это. Я так понимаю, что наш украинский шоколад вообще не бывает качественным? Правда я и сама уже давно покупаю исключительно французский шоколад, благо, что у нас сейчас его можно купить в любом супермаркете.
Aviemore
 
Повідомлень: 4
З нами з: 30.09.16
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2016 13:35

Пчёлка И цены такие ставят, шоколад корона уже 30 грн
Надеждачка
 
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З нами з: 07.10.16
Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 10:38

Надеждачка та это ужас, каждая шоколадка в районе 30 грн и выше :evil:
Карина567
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:29

Re: Як обрати справжній шоколад?

Aviemore написав:Пчёлка да уж, грустно всё это. Я так понимаю, что наш украинский шоколад вообще не бывает качественным? Правда я и сама уже давно покупаю исключительно французский шоколад, благо, что у нас сейчас его можно купить в любом супермаркете.


Неправильно понимаете, есть качественный украинский, просто полно и недошоколада.
И странно, почему вы берете исключительно французский, Бельгия, Швейцария тоже хороший делают.
Faceless
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Модератор
 
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З нами з: 24.01.12
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