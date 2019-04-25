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Додано: Сер 21 вер, 2016 10:52
Як обрати справжній шоколад?
Додано: Чет 13 жов, 2016 19:35
Пчёлка да уж, грустно всё это. Я так понимаю, что наш украинский шоколад вообще не бывает качественным? Правда я и сама уже давно покупаю исключительно французский шоколад, благо, что у нас сейчас его можно купить в любом супермаркете.
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:29
Re: Як обрати справжній шоколад?
Неправильно понимаете, есть качественный украинский, просто полно и недошоколада.
И странно, почему вы берете исключительно французский, Бельгия, Швейцария тоже хороший делают.
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