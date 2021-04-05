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Додано: Чет 04 лют, 2021 15:19
Re: Як обрати справжній шоколад?
Беріть наш Мілєніум брют чи екстра брют і не переймайтесь.
Додано: Чет 18 лют, 2021 09:30
Спасибо за познавательное видео. Мы когда-то Бабаевский покупали. Очень вкусный шоколад, мне тогда казалось, что один из самых натуральных. А сейчас я Миллениум предпочитаю. Знаю, что везде много лишней химии, но вкусноооо....
Додано: Вів 06 кві, 2021 14:01
Re: Як обрати справжній шоколад?
На полках магазинов сейчас найти настоящий шоколад не так просто. Вот у меня подруга занимается изготовлением красивых шоколадных плиток, она заказывает специальный шоколад где то на профильном сайте.
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