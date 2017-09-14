Найвищий рівень стресу у житті у тих, хто не має бронювання. Утім, навіть заброньовані демонструють показники близькі до середнього рівня, а не суттєво нижчі. Схожий рівень стресу у тих, хто має бронювання / відстрочку на другій роботі та відстрочку через навчання / здоров’я / сімейні обставини.



Найменше стресують ті, хто не підлягає військовій мобілізації.



Найпоширеніша причина стресу спільна для всіх категорій, незалежно від наявності бронювання — це невизначеність майбутнього України та світу.



Ті, хто має бронювання, дещо частіше згадували серед причин стресу страх за життя своє та близьких через постійні обстріли, а також надмірне навантаження на роботі та велику кількість завдань.



Фахівці з відстрочкою від мобілізації частіше повідомляли про стрес, пов’язаний зі страхом скорочення / втратою доходу, а також складнощами у поєднанні навчання й роботи.



Серед тих, хто не підлягає мобілізації, частіше звучали такі причини: особисті й фінансові проблеми, складнощі поєднання навчання і роботи, нецікава робота та пошук нової. Ці фактори згадували частіше, ніж інші чоловіки в IT в Україні.



Попри наявність «захисту» від мобілізації (у вигляді бронювання, відстрочки; чи того, що вони наразі не підлягають мобілізації), значна частина опитаних усе одно стресує через мобілізацію.



Серед тих, хто не має бронювання, цей страх проявляється особливо гостро: його вказували майже вдвічі частіше, ніж представники інших категорій — 78% проти 29–41%. Окрім цього, незаброньовані частіше повідомляли про стрес через обстріли, а також побоювання скорочення і втрати доходу.