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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:39

Re: Універ Капітал

  greenozon написав:та вкрай невигідними для клієнтів, які мають у володінні менш 5 шт. ОЗДП відповідного випуску, оскільки клієнти що володіють менше 5 шт ОЗДП можуть взагалі бути позбавлені прав за такими ОЗДП без отримання ОЗДП нових випусків і будь якої компенсації.


це я вважаю успіх! нормально так хтось інвестував кошти

менше 100 - трохи обскубають
1-4 - просто спишуть в нуль
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:41

  Олежан написав:
  greenozon написав:Ціна на кожну серію буде встановлена на основі цін Франкфуртської біржі -10%.


что и следовало ожидать - обдирают мародеры
неужели еще кто то через эту шарашкину контору обсулживается?


за 10+ років жодних проблем із Універ Капітал не мав

вони я так розумію взагалі можуть зараз нічого не робити (бо не зобов"язані) - то які до них претензії?
DmitryZP
 
Повідомлень: 4539
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 822 раз.
 
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