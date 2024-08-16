|
|
|
Універ Капітал
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 15 сер, 2024 17:39
greenozon написав:
та вкрай невигідними для клієнтів, які мають у володінні менш 5 шт. ОЗДП відповідного випуску, оскільки клієнти що володіють менше 5 шт ОЗДП можуть взагалі бути позбавлені прав за такими ОЗДП без отримання ОЗДП нових випусків і будь якої компенсації.
це я вважаю успіх! нормально так хтось інвестував кошти
менше 100 - трохи обскубають
1-4 - просто спишуть в нуль
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4539
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2024 17:41
Олежан написав: greenozon написав:
Ціна на кожну серію буде встановлена на основі цін Франкфуртської біржі -10%.
что и следовало ожидать - обдирают мародеры
неужели еще кто то через эту шарашкину контору обсулживается?
за 10+ років жодних проблем із Універ Капітал не мав
вони я так розумію взагалі можуть зараз нічого не робити (бо не зобов"язані) - то які до них претензії?
-
DmitryZP
-
-
- Повідомлень: 4539
- З нами з: 04.11.11
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 822 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 15 сер, 2024 18:12
власне що Універ навпаки пішов на відкриту дискусію із своїми клієнтами і вони шукають якийсь вихід
свиню підсунув звісно не Універ ....
а що по інших брокерах щодо євро-бондіани?
щось нічого не чути взагалі
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 16460
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 454 раз.
- Подякували: 1632 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Чет 15 сер, 2024 20:50
greenozon
ще наче лише бонд.юа в роздріб продавав. Там просто пришлють листа "вітаємо, ваша ОЗДП згоріла, гарного дня"
-
adj
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:45
DmitryZP написав: Олежан написав: greenozon написав:
Ціна на кожну серію буде встановлена на основі цін Франкфуртської біржі -10%.
что и следовало ожидать - обдирают мародеры
неужели еще кто то через эту шарашкину контору обсулживается?
за 10+ років жодних проблем із Універ Капітал не мав
вони я так розумію взагалі можуть зараз нічого не робити (бо не зобов"язані) - то які до них претензії?
вам повезло
бо дуже багато людей кинили на бабки
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:45
adj написав:greenozon
ще наче лише бонд.юа в роздріб продавав. Там просто пришлють листа "вітаємо, ваша ОЗДП згоріла, гарного дня"
нічого такого не пришлють. всі інвестори отримають нові цінні папери
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1260
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 131 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:59
Олежан написав: adj написав:greenozon
ще наче лише бонд.юа в роздріб продавав. Там просто пришлють листа "вітаємо, ваша ОЗДП згоріла, гарного дня"
нічого такого не пришлють. всі інвестори отримають нові цінні папери
брокер дасть держателям оздп зробити свій вибір чи ні?
-
adj
-
-
- Повідомлень: 650
- З нами з: 08.04.22
- Подякував: 87 раз.
- Подякували: 175 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|