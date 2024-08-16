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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 5678>
Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:39

Re: Універ Капітал

  greenozon написав:та вкрай невигідними для клієнтів, які мають у володінні менш 5 шт. ОЗДП відповідного випуску, оскільки клієнти що володіють менше 5 шт ОЗДП можуть взагалі бути позбавлені прав за такими ОЗДП без отримання ОЗДП нових випусків і будь якої компенсації.


це я вважаю успіх! нормально так хтось інвестував кошти

менше 100 - трохи обскубають
1-4 - просто спишуть в нуль
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 17:41

  Олежан написав:
  greenozon написав:Ціна на кожну серію буде встановлена на основі цін Франкфуртської біржі -10%.


что и следовало ожидать - обдирают мародеры
неужели еще кто то через эту шарашкину контору обсулживается?


за 10+ років жодних проблем із Універ Капітал не мав

вони я так розумію взагалі можуть зараз нічого не робити (бо не зобов"язані) - то які до них претензії?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 18:12

власне що Універ навпаки пішов на відкриту дискусію із своїми клієнтами і вони шукають якийсь вихід

свиню підсунув звісно не Універ ....

а що по інших брокерах щодо євро-бондіани?
щось нічого не чути взагалі
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2024 20:50

greenozon ще наче лише бонд.юа в роздріб продавав. Там просто пришлють листа "вітаємо, ваша ОЗДП згоріла, гарного дня" :D
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:45

  DmitryZP написав:
  Олежан написав:
  greenozon написав:Ціна на кожну серію буде встановлена на основі цін Франкфуртської біржі -10%.


что и следовало ожидать - обдирают мародеры
неужели еще кто то через эту шарашкину контору обсулживается?


за 10+ років жодних проблем із Універ Капітал не мав

вони я так розумію взагалі можуть зараз нічого не робити (бо не зобов"язані) - то які до них претензії?

вам повезло
бо дуже багато людей кинили на бабки
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:45

  adj написав:greenozon ще наче лише бонд.юа в роздріб продавав. Там просто пришлють листа "вітаємо, ваша ОЗДП згоріла, гарного дня" :D


нічого такого не пришлють. всі інвестори отримають нові цінні папери
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 11:59

  Олежан написав:
  adj написав:greenozon ще наче лише бонд.юа в роздріб продавав. Там просто пришлють листа "вітаємо, ваша ОЗДП згоріла, гарного дня" :D


нічого такого не пришлють. всі інвестори отримають нові цінні папери

брокер дасть держателям оздп зробити свій вибір чи ні?
adj
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 13:21

Левову частку ОЗДП (євробонди) завів в Україну Павло Бойко
його (с) - купуйте коли на вулиці ллється КРОВЬ (українців???)



сьогодні він написав таке (в тг чаті Універу)
------------
Спільнота вітаю! Відповім на питання. Тим паче одна людина в чаті використовує маніпуляції і брехню.

1) Я пишаюсь, що завів євробонди в Україну. Більшість гарно заробили. Мої інвестори почали купляти з 160$ за одну облігацію - який зараз 340$. Чим пізніше заходили тим вища ціна. Більшість (90%+) продажів була в 23 році по зовсім іншим цінам. Я радив купляти 34 рік і він показав найбільшу дохідність. Цією угодою я буду пишатись і через 10 років.

2) Все пройшло як я і планував. Але для неповних лотів настав форс мажор. За все своє життя я не зустрічався щоб держава притискала так дрібних тримачів боргу (навіть не читав про таке). Але маємо те що маємо. Можливо ще скоригують умови для дрібних інвесторів - я не знаю.

Виникла ситуація що замість гарних прибутків, у дрібних інвесторів можуть бути збитки. Я одразу спланував і узгодив як повністю запобігти збиткам на брокері Навігатор і мінімізувати на Універ. Плюс дехто перевів з інших брокерів на Навігатор і не має збитків

3) Я не купляв по 10 000 та продавав 15 000. Будь хто міг дивитись різницю між цінами в Європі і в Україні. І вона плюс мінус однакова на всі папери 8- 15%. При тому що є затратна частина (брокер, комісії і т.д.)

4) Я офіційно заробляю за рік та декларую пів мільйона доларів. Я не беру оплати за організацію процесу на Навігатор, хоча і несу свої витрати. Я своїми коштами фінансую судові справи для захисту дрібних акціонерів.

5) Я радив купляти максимум на 20% портфелю. Якщо б ви купили коли я почав радити то навіть продавши зараз на Універе були б в плюсе. Якщо б ви купили на піке ціни прямо перед реструктуризацією то ваші втрати максимум 6% портфелю. Якщо це вас так вибиває з колії, то краще не інвестувати. Я завжди кажу. Не готовий втратити 50% портфелю - не інвестуй. Війна, світова криза, афери і т.д можуть в моменті це зробити

6)Радий, що більшість інвесторів вдячна мені за мою працю і з багатьма з них я буду співпрацювати ще багато років.

:?: :!: :idea:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:30

  Олежан написав:....
вам повезло
бо дуже багато людей кинили на бабки


саме Універ? не плутаєете із іншим брокером? щось я не зустрічав ніде скарг на Універ. Можливо то був Конкорд Капітал?

надайте хоча б одне посилання щоб ознайомитися
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:38

  adj написав:
  Олежан написав:
  adj написав:greenozon ще наче лише бонд.юа в роздріб продавав. Там просто пришлють листа "вітаємо, ваша ОЗДП згоріла, гарного дня" :D


нічого такого не пришлють. всі інвестори отримають нові цінні папери

брокер дасть держателям оздп зробити свій вибір чи ні?

если лот 100шт+
если меньше, за вас сделают выбор крупные держатели
Олежан
 
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