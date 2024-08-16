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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:39

  DmitryZP написав:
  Олежан написав:....
вам повезло
бо дуже багато людей кинили на бабки


саме Універ? не плутаєете із іншим брокером? щось я не зустрічав ніде скарг на Універ. Можливо то був Конкорд Капітал?

надайте хоча б одне посилання щоб ознайомитися

нет возможности
оно сразу удаляется

вообще погуглите
Олежан
 
Повідомлень: 1262
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  #<1 ... 5678
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