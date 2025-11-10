|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 10 лис, 2025 00:54
Работа еCVT Тойота.
Додано: Пон 10 лис, 2025 01:39
Re: Еміграція, заробітчанство
Через 20 лет платежей будет выплачено аж целых 15% стоимости дома. Потом банк поднимет ставку, заёмщик не сможет себе позволить больше ежемесячный платёж, и дом уходит с молотка. Почти все вырученные деньги достаются банку.
Просто платить арендную плату как-то гуманнее.
Додано: Пон 10 лис, 2025 07:32
Шикарна теорія.
На практиці з усіх моїх приятелів жоден не припинив нічого виплачувати (Франція, США, Швеція, Бельгія, Ірландія, США). І навіть думок таких не було.
Причина проста: є теорії, які розходяться з практикою.
Наприклад, зміна ставки іпотеки в Ірландії призвела до карколомних наслідків: пан Ігор почав купувати на 4 пляшки пива на місяць менше.
Горював сильно. Сльози протирав хустинкою, яку подарувала монахиня в соборі із словами: «9 років тому ти це брав по ринковій ціні в 75 000€, а тепер можеш подати за 250 000€. Думай мозком, грішник!»
Монахиня була така гарна, що він виплатив іпотеку не за 25 років, а за 9 (девʼять),
Така сама зміна іпотечних ставок в Швеції призвела до більш неприємних наслідків: замість 1000€ на місяць виплата для пана Максима стала 1500€ на місяць.
Звісно, таке було важко пережити - бо зарплатня всього 4600€ на місяць і тому було прийнято кардинальне рішення: він позбувся квартири в Стокгольмі ринковою та іпотечною ціною в 350 000€,
Взяв в позбувся. Реально.
Взяв в іпотеку більшу квартиру ринковою ціною в 500 000€.
Квартира така велика і такого планування, що в ній зараз роблять ремонт з метою виділити окрему 1-к квартиру та продати її для зменшення тіла кредиту.
Якщо розібратися, то теорія того, що краще жити
не зараз - по-людські, а в потойбічному світі років через 50, живе і буде жити.
В той же час я позитивно відношуся до останньої фрази в дописі M-Аudio. Маю також багато позитивних варіантів.
Додано: Пон 10 лис, 2025 08:48
Еміграція, заробітчанство
News from Canada
Існує знаменита приказка:
"Кохання приходить та втікає, а їсти хочеться щодня..."
В умовах життя наших людей в Канаді це прислів"я приймає інший вигляд (цитата від автора):
"Можна чекати знижок на робочі черевики, але ноги мерзнуть вже зараз".
Тому пішов хлопець в магазин Mark's та купив за 300 С$ найкращі черевики для роботи в сніг, мороз, заметіль. Dakota.
Працює на будові на відкритому повітрі. Платять 21 С$ за годину.
Додано: Пон 10 лис, 2025 09:27
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 10 лис, 2025 10:00
Re: Еміграція, заробітчанство
А хіба у Вас нема знайомих які купили хрущик в Києві за 200 000€ в 2008 році, і не змогли його виплачувати і продали за 45 000€? Думаю в кожного є такі знайомі. Так ще це не теорія.
Додано: Пон 10 лис, 2025 10:16
Цікаво, що НЕ ДАЮТЬ. Все треба купувати. За свої гроші.
Він саме на цій роботі і в цій фірмі працював з 03.01.2023 по 03.01.2024 - звільнився (хотів на спокійну роботу), то розпродував все на світі з того, що купував - для роботи - а там було багато чого: і черевики, і ремені безпеки, і маски і таке інше.
Все вдало розпродав.
Тепер відновився на цій самій роботі вже купує вибірково. Але все - ЗА СВОЇ.
Додано: Пон 10 лис, 2025 10:23
ОДИН такий знайомий є.
Там цікава історія. Вона правда відбулася не в США, а в Україні. Бо є різниця.
Десь 20 років тому, коли роздавали кредити направо і наліво в доларах - той ФОП набрався дармового майна, як курка блох: нова автівка собі та жінці, і головне - шикарна квартира в новобудові в центрі обласного міста.
Все закінчилося майже таргічно: приблизно 15 років реально жорстоко ховався і всі 15 років його жорстко виловлювали колектори та мабуть найняті бандюки.
Виловили здається тільки в 2023 році - все все все відібрали - зробили реально голим - зараз мешкає десь в далекому селі.
Але погодьтеся, цей варіант не є "страшилкою" для громадян США з населенням в 340 000 000 людей, які мешкають в 100 000 000 приватних будинках.
Та беруть кредити в доларах США, заробляючи долари США та виплачуючи в доларах США.
Якщо буде можливість - зроблю запит приятелям в штаті Iowa - після того, як мешкали років 5 в орендованому, взяли нарешті собі приватний будинок в іпотеку.
Самому цікаво, які там цифри виходять.
Можливо ще цікавіше буде: наш українець планує взяти нерухомість Каліфорнії. Там ціни ого-го.
Теж буде цікаво.
Додано: Пон 10 лис, 2025 10:43
До попереднього тексту додаток.
Влітку 2023 року я гуляв з нашими українцями по курортному населеному пункту на північ від Сан Францисько.
Цікаве місто: зараз це майже порт для тисяч приватних яхт.
А в роки Другої свіітовоії віни тут буле верфі, на яких робили військові кораблі - та всі на фронт. там є стенд - вказані якісь карколомні цифорир скільки тих катерів був зроблено.
А зараз богемний курорт.
Так ось там показували мені будинок саме ось цей - від довго продавався, але потім його взяла собі в іпотеку родина пенсіонерів - за 4 500 000 доларів.
Подивіться на браму гаража на 2 авто: вдень брама відкривалася і люди, якій йшли мимо бачили пані у поважному віці, яка прямо в гаражі малювала картини за технологоією Айвазоаського (той малював море, не дивлячись на море - в закритому приміщенні).
Кожен, хто йшов мимо, міг купити 1-2 3 картини.
А пані могла виплачувати іпотеку...
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|