Універ Капітал

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:39
Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:06
Тарас Козак (президент Універа) -
присвятив багато часу і зусиль щоб допомогти інвесторам Універу знайти виходи із "ситуації" євро-бондіани
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Шановні клієнти!
1. Нацбанк розіслав депозитарним установам листа з уточненням деяких деталей щодо голосування власників ОЗДП за реструктуризацію боргу. Зокрема, продовжено термін голосування.
У зв’язку з цим УНІВЕР продовжить приймати замовлення на купівлю/продаж ОЗДП зі спеціальними умовами до вівторка 20.08.24 до 14:00.
Сьогодні цей лист НБУ буде надіслано УНІВЕРом на електронну пошту усім власникам ОЗДП, які зберігають ці цінні папери в депозитарній установі УНІВЕРу.
2. УНІВЕР отримав 208 замовлень протягом цієї доби, з них 85 виконано. Ми щиро раді, що змогли вирішити проблему дрібних лотів ОЗДП для такої кількості наших клієнтів.
3. Статус виконання замовлень можна побачити у вашому Кабінеті інвестора. У понеділок, при наявності зустрічних замовлень, продовжимо їх виконувати на ПФТС.
Гарних і спокійних вихідних!
Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:30
Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:15
sens не плутайте, кинув не фрідом, а регулятор який не помічав фрідом на ринку, а потім одним днем рішенням РНБО взяв і заблокував фрідом так, що тепер ніхто в цій країні не може врятувати активи інвесторів.
Додано: Суб 17 сер, 2024 06:49
Хто перший почав це у дітей головне,у дорослих-немає можливості повернути заощадження
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Модератори: Ірина_, Модератор
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