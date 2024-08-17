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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 15:39

  DmitryZP написав:
  Олежан написав:....
вам повезло
бо дуже багато людей кинили на бабки


саме Універ? не плутаєете із іншим брокером? щось я не зустрічав ніде скарг на Універ. Можливо то був Конкорд Капітал?

надайте хоча б одне посилання щоб ознайомитися

нет возможности
оно сразу удаляется

вообще погуглите
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:06

Тарас Козак (президент Універа) -
присвятив багато часу і зусиль щоб допомогти інвесторам Універу знайти виходи із "ситуації" євро-бондіани


----

Шановні клієнти!
1. Нацбанк розіслав депозитарним установам листа з уточненням деяких деталей щодо голосування власників ОЗДП за реструктуризацію боргу. Зокрема, продовжено термін голосування.
У зв’язку з цим УНІВЕР продовжить приймати замовлення на купівлю/продаж ОЗДП зі спеціальними умовами до вівторка 20.08.24 до 14:00.
Сьогодні цей лист НБУ буде надіслано УНІВЕРом на електронну пошту усім власникам ОЗДП, які зберігають ці цінні папери в депозитарній установі УНІВЕРу.
2. УНІВЕР отримав 208 замовлень протягом цієї доби, з них 85 виконано. Ми щиро раді, що змогли вирішити проблему дрібних лотів ОЗДП для такої кількості наших клієнтів.
3. Статус виконання замовлень можна побачити у вашому Кабінеті інвестора. У понеділок, при наявності зустрічних замовлень, продовжимо їх виконувати на ПФТС.

Гарних і спокійних вихідних!
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:30

  DmitryZP написав:
  Олежан написав:....
вам повезло
бо дуже багато людей кинили на бабки


саме Універ? не плутаєете із іншим брокером? щось я не зустрічав ніде скарг на Універ. Можливо то був Конкорд Капітал?

надайте хоча б одне посилання щоб ознайомитися

Фрідом фінанс мабуть?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 19:15

sens не плутайте, кинув не фрідом, а регулятор який не помічав фрідом на ринку, а потім одним днем рішенням РНБО взяв і заблокував фрідом так, що тепер ніхто в цій країні не може врятувати активи інвесторів.
adj
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 06:49

  adj написав:sens не плутайте, кинув не фрідом, а регулятор який не помічав фрідом на ринку, а потім одним днем рішенням РНБО взяв і заблокував фрідом так, що тепер ніхто в цій країні не може врятувати активи інвесторів.

Хто перший почав це у дітей головне,у дорослих-немає можливості повернути заощадження
sens
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