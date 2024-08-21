Універ Капітал

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 6789 Додано: Вів 20 сер, 2024 21:27 Шановні клієнти!

Закінчився шалений період покращення кількості паперів у малих лотах ОЗДП, під час якого ваш брокер УНІВЕР працював майже цілодобово.



Першими тисячі дзвінків обробляли наші клієнтські менеджери. Ви, на іншій стороні лінії, не завжди були чемними, ми розуміємо причини та не сердимося.



У трейдерів УНІВЕРу диміло від навантаження. Внутрішні підрозділи УНІВЕРУ - депозитарна установа та бек-офіс - стерли пальці від кількості та швидкості проведення операцій. Не відставали юристи та айтівці.



Дякую всім працівникам УНІВЕРу!



Були і деякі факапи з нашого боку, перепрошую. В запарі всіляке буває.



Зрештою, практично всі замовлення на продаж УНІВЕР виконав, окрім XS1591, це 2 замовлення. Зовсім не було попиту.



Замовлення на купівлю виконані у переважної більшості клієнтів. Виконали би всі, але багато з клієнтів-продавців познімали свої заявки на продаж. Оскільки Нацбанк дозволив голосувати малими лотами, про що ми зразу ж повідомили вас у розсилці. Тут щиро дякую НБУ, Мінфіну за розуміння. А також, звісно, НКЦПФР, яка потужно включилася і відстоювала інтереси роздрібних клієнтів.



Отже, сьогодні виконано ще 111 замовлень. За всі три дні - 261 замовлення зі спеціальними умовами!



Кожен день УНІВЕР виконує багато сотень звичайних замовлень. Це не проблема, ми завжди раді. Але ці спеціальні замовлення з ОЗДП значною мірою виконувалися за спеціальними процедурами, часто вручну. Це було непросто!



Наразі, всі угоди проведено. Очікуємо від вас до кінця цієї доби підписані листи з голосуванням!



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Тарас Козак greenozon Повідомлень: 16480 З нами з: 01.06.14 Подякував: 454 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 сер, 2024 14:39 Шановні клієнти!

Сьогодні УНІВЕР проголосував за реструктуризацію державного боргу (ОЗДП) від імені своїх клієнтів.



Загалом 6812 голосів від 88 клієнтів. Ще 45 клієнтів вирішили не голосувати за реструктуризацію боргу.



Депозитарій НБУ підтвердив отримання документів від УНІВЕРу.



Дякую усім!



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Тарас Козак greenozon Повідомлень: 16480 З нами з: 01.06.14 Подякував: 454 раз. Подякували: 1634 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 6789 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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