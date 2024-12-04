RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Універ Капітал

Універ Капітал
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2024 21:27

Шановні клієнти!
Закінчився шалений період покращення кількості паперів у малих лотах ОЗДП, під час якого ваш брокер УНІВЕР працював майже цілодобово.

Першими тисячі дзвінків обробляли наші клієнтські менеджери. Ви, на іншій стороні лінії, не завжди були чемними, ми розуміємо причини та не сердимося.

У трейдерів УНІВЕРу диміло від навантаження. Внутрішні підрозділи УНІВЕРУ - депозитарна установа та бек-офіс - стерли пальці від кількості та швидкості проведення операцій. Не відставали юристи та айтівці.

Дякую всім працівникам УНІВЕРу!

Були і деякі факапи з нашого боку, перепрошую. В запарі всіляке буває.

Зрештою, практично всі замовлення на продаж УНІВЕР виконав, окрім XS1591, це 2 замовлення. Зовсім не було попиту.

Замовлення на купівлю виконані у переважної більшості клієнтів. Виконали би всі, але багато з клієнтів-продавців познімали свої заявки на продаж. Оскільки Нацбанк дозволив голосувати малими лотами, про що ми зразу ж повідомили вас у розсилці. Тут щиро дякую НБУ, Мінфіну за розуміння. А також, звісно, НКЦПФР, яка потужно включилася і відстоювала інтереси роздрібних клієнтів.

Отже, сьогодні виконано ще 111 замовлень. За всі три дні - 261 замовлення зі спеціальними умовами!

Кожен день УНІВЕР виконує багато сотень звичайних замовлень. Це не проблема, ми завжди раді. Але ці спеціальні замовлення з ОЗДП значною мірою виконувалися за спеціальними процедурами, часто вручну. Це було непросто!

Наразі, всі угоди проведено. Очікуємо від вас до кінця цієї доби підписані листи з голосуванням!

---
Тарас Козак
greenozon
 
Повідомлень: 16706
З нами з: 01.06.14
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1670 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 14:39

Шановні клієнти!
Сьогодні УНІВЕР проголосував за реструктуризацію державного боргу (ОЗДП) від імені своїх клієнтів.

Загалом 6812 голосів від 88 клієнтів. Ще 45 клієнтів вирішили не голосувати за реструктуризацію боргу.

Депозитарій НБУ підтвердив отримання документів від УНІВЕРу.

Дякую усім!

---
Тарас Козак
greenozon
 
Повідомлень: 16706
З нами з: 01.06.14
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1670 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2024 20:10

Універ і Дія

Чому немає,хто знає правильну відповідь?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17983
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 14:58

Re: Універ Капітал

Вам перерасчет, суммы новых акций больше чем считали в калькуляторе? Кто-то знает, будут ли и если да, то когда платить "премию за согласие 1,25%" и проценты за этот год с новых акций?
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1373
З нами з: 24.07.10
Подякував: 458 раз.
Подякували: 255 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 12:53

Re: Універ Капітал

Панове, а нагадайте будь ласка по Універу - комса в одну гривню за операцію з купівлі паперів у застосунку, та за операцію з дострокового продажу. А заведення коштів на рахунок і виведення з ньогокоштів - без комісій же?
І буду вдячний, якщо хтось розкаже, чи є якісь підводні камені у користуванні Універом?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 985
З нами з: 02.09.19
Подякував: 352 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:27

  1finanсier написав:Панове, а нагадайте будь ласка по Універу - комса в одну гривню за операцію з купівлі паперів у застосунку, та за операцію з дострокового продажу. А заведення коштів на рахунок і виведення з ньогокоштів - без комісій же?
І буду вдячний, якщо хтось розкаже, чи є якісь підводні камені у користуванні Універом?


комісію Універ за зарахування і вивід коштів (грн) не бере (хіба ваш банк може взяти)
за валюту - не працював, але кажуть дорого (вивід так точно, бо свіфт)

підводні камені - автоматизація хромає, інколи (дуже рідко) можуть якусь комісію нарахувати - тоді пишу мейл і розбираюсь, багато разів відміняли і перепрошували

підтримки (людей) мало, комунікація по пошті, телефон лише 044
але мають телеграм канал де є багато інвесторів і підтримка

із плюсів - працюють над автоматизацією, після того як викинули дивний додаток Вотан (Wotan) і написали власний діла пішли вгору,
+ постійно вдосконалюють веб-кабінет
асортимент бумаг дуже хороший, купа ОЗДП, ОВДП, корп облігацій та фондів

Канторі 20 років
одноосібний власник
солідний статутнік

https://youcontrol.com.ua/catalog/compa ... /33592899/
greenozon
 
Повідомлень: 16706
З нами з: 01.06.14
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1670 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2124)
04.12.2024 12:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.