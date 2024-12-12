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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: П'ят 06 гру, 2024 22:38

Re: Універ Капітал

Може хтось підскаже - чомусь кнопка продажу моїх ОВДП не активна у додатку Універа. Тобто продати не можу власні облігації. А у веб-версії продаж працює. Це так і повино бути у додатку, чи то лише в мене якийсь глюк?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 20:03

  greenozon написав:Олежан

звідки інформація, маєте інсайдера в банку?


в смысле? это НБУ всем банкам разослал!

а что вас удивило? что НБУ наконец то обратил внимание или то что вы узнали что они отмывают бабки?)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 21:19

  Олежан написав:
  greenozon написав:Олежан

звідки інформація, маєте інсайдера в банку?


в смысле? это НБУ всем банкам разослал!

а что вас удивило? что НБУ наконец то обратил внимание или то что вы узнали что они отмывают бабки?)


поки що звучить як ББС (баба бабі сказала)
я сам таких байок можу вагони придумати
:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 18:54

в Універі появилась новинка, такого не було 30+ років або я не був в курсі

Інвестиції в капітал групи фінансових компаній AccessFinance (онлайн через Універ Кабінет)

https://cardservice.ua/upload/iblock/02 ... niver1.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:06

  greenozon написав:
  Олежан написав:
  greenozon написав:Олежан

звідки інформація, маєте інсайдера в банку?


в смысле? это НБУ всем банкам разослал!

а что вас удивило? что НБУ наконец то обратил внимание или то что вы узнали что они отмывают бабки?)


поки що звучить як ББС (баба бабі сказала)
я сам таких байок можу вагони придумати
:mrgreen:


специально для вас запросил письмо и выложу скоро :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 18:15

----
поки що звучить як ББС (баба бабі сказала)
я сам таких байок можу вагони придумати
:mrgreen:[/quote]

специально для вас запросил письмо и выложу скоро :wink:[/quote]

із мокрою печаткою самого пишного? :D
greenozon
 
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  #<1 ... 78910
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