Універ Капітал

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 9101112 Додано: П'ят 21 лют, 2025 13:29 Navegantes написав: greenozon написав: Доступна к-сть бумаг станом на 20.02.2025 (День первинного розміщення):

279982 Доступна к-сть бумаг станом на 20.02.2025 (День первинного розміщення):279982



155 угод на 7 704 тис грн, тобто 7 704 шт викупили на IPO. Залишок 292296 155 угод на 7 704 тис грн, тобто 7 704 шт викупили на IPO. Залишок 292296





дозвольте поцікавитись джерело ваших даних



зараз в кабіні Універа нічого нема, лиш це -



20.02.2025 успішно відбувся первинний аукціон з розміщення, наразі триває процедура реєстації результатів розміщення в НКЦПФР. Вторинний обіг буде доступний в березні 2025 одразу після реєстрації.

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У цій категорії немає продуктів для відображення. дозвольте поцікавитись джерело ваших данихзараз в кабіні Універа нічого нема, лиш це -20.02.2025 успішно відбувся первинний аукціон з розміщення, наразі триває процедура реєстації результатів розміщення в НКЦПФР. Вторинний обіг буде доступний в березні 2025 одразу після реєстрації.---У цій категорії немає продуктів для відображення. greenozon Повідомлень: 16431 З нами з: 01.06.14 Подякував: 523 раз. Подякували: 1717 раз. Профіль 1 3 1 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 лют, 2025 13:43 greenozon написав: Navegantes написав: greenozon написав: Доступна к-сть бумаг станом на 20.02.2025 (День первинного розміщення):

279982 Доступна к-сть бумаг станом на 20.02.2025 (День первинного розміщення):279982



155 угод на 7 704 тис грн, тобто 7 704 шт викупили на IPO. Залишок 292296 155 угод на 7 704 тис грн, тобто 7 704 шт викупили на IPO. Залишок 292296





дозвольте поцікавитись джерело ваших даних



зараз в кабіні Універа нічого нема, лиш це -



20.02.2025 успішно відбувся первинний аукціон з розміщення, наразі триває процедура реєстації результатів розміщення в НКЦПФР. Вторинний обіг буде доступний в березні 2025 одразу після реєстрації.

---

У цій категорії немає продуктів для відображення. дозвольте поцікавитись джерело ваших данихзараз в кабіні Універа нічого нема, лиш це -20.02.2025 успішно відбувся первинний аукціон з розміщення, наразі триває процедура реєстації результатів розміщення в НКЦПФР. Вторинний обіг буде доступний в березні 2025 одразу після реєстрації.---У цій категорії немає продуктів для відображення.



Фондова біржа ПФТС, де проходило IPO. На сайті є новина, а також дані торгів Фондова біржа ПФТС, де проходило IPO. На сайті є новина, а також дані торгів Navegantes Повідомлень: 126 З нами з: 22.02.23 Подякував: 3 раз. Подякували: 23 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2025 13:21 greenozon написав: В Універі появились нові корпоративні облігації

UAT000014717

20%

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Корпоративні облігації фінансової компанії Activitis



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Бізнес, який розуміє бізнес



Фінтех-компанія Activitis* розробляє фінансові продукти для мікро-, малих та середніх підприємств. Компанія першою в Україні запустила інноваційні фінансові сервіси оплати частинами для бізнесу – WEAGRO та eDilo, які розвивають B2B-сектор України.



Компанія з 2013 року працює на ринку фінансування бізнесу.



У продуктовій лінійці компанії існує низка класичних продуктів для фінансування ММСП – строкові кредити, кредитні лінії для поповнення обігового капіталу та послуги торговельного факторингу. Activitis вбачає сегмент ММСП як рушійну силу для розбудови нашої країни, тому пропонує бізнесу зручні та ефективні фінансові рішення, що сприяють його стійкості та зростанню.



*емітент облігацій — ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс»







https://activitis.com/

https://activitis.com/documents/

https://www.facebook.com/groups/fundmar ... 5242/?_rdr





Доступна к-сть бумаг станом на 17.02.2025: 299536 В Універі появились нові корпоративні облігаціїUAT00001471720%----Корпоративні облігації фінансової компанії ActivitisimageБізнес, який розуміє бізнесФінтех-компанія Activitis* розробляє фінансові продукти для мікро-, малих та середніх підприємств. Компанія першою в Україні запустила інноваційні фінансові сервіси оплати частинами для бізнесу – WEAGRO та eDilo, які розвивають B2B-сектор України.Компанія з 2013 року працює на ринку фінансування бізнесу.У продуктовій лінійці компанії існує низка класичних продуктів для фінансування ММСП – строкові кредити, кредитні лінії для поповнення обігового капіталу та послуги торговельного факторингу. Activitis вбачає сегмент ММСП як рушійну силу для розбудови нашої країни, тому пропонує бізнесу зручні та ефективні фінансові рішення, що сприяють його стійкості та зростанню.*емітент облігацій — ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс»Доступна к-сть бумаг станом на 17.02.2025: 299536



интересно посмотреть на этих оленей что покупают по 20%

ведь 20% после налогов превращаются в 15.4% когда ОВГЗ годовые 16%+ интересно посмотреть на этих оленей что покупают по 20%ведь 20% после налогов превращаются в 15.4% когда ОВГЗ годовые 16%+ Олежан Повідомлень: 1355 З нами з: 01.12.20 Подякував: 23 раз. Подякували: 137 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 9101112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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