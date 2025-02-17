Універ Капітал

greenozon написав:Доступна к-сть бумаг станом на 20.02.2025 (День первинного розміщення): 279982
155 угод на 7 704 тис грн, тобто 7 704 шт викупили на IPO. Залишок 292296
дозвольте поцікавитись джерело ваших даних
зараз в кабіні Універа нічого нема, лиш це -
20.02.2025 успішно відбувся первинний аукціон з розміщення, наразі триває процедура реєстації результатів розміщення в НКЦПФР. Вторинний обіг буде доступний в березні 2025 одразу після реєстрації. --- У цій категорії немає продуктів для відображення.
greenozon написав:Доступна к-сть бумаг станом на 20.02.2025 (День первинного розміщення): 279982
155 угод на 7 704 тис грн, тобто 7 704 шт викупили на IPO. Залишок 292296
дозвольте поцікавитись джерело ваших даних
зараз в кабіні Універа нічого нема, лиш це -
20.02.2025 успішно відбувся первинний аукціон з розміщення, наразі триває процедура реєстації результатів розміщення в НКЦПФР. Вторинний обіг буде доступний в березні 2025 одразу після реєстрації. --- У цій категорії немає продуктів для відображення.
Фондова біржа ПФТС, де проходило IPO. На сайті є новина, а також дані торгів
greenozon написав:В Універі появились нові корпоративні облігації UAT000014717 20% ---- Корпоративні облігації фінансової компанії Activitis
image Бізнес, який розуміє бізнес
Фінтех-компанія Activitis* розробляє фінансові продукти для мікро-, малих та середніх підприємств. Компанія першою в Україні запустила інноваційні фінансові сервіси оплати частинами для бізнесу – WEAGRO та eDilo, які розвивають B2B-сектор України.
Компанія з 2013 року працює на ринку фінансування бізнесу.
У продуктовій лінійці компанії існує низка класичних продуктів для фінансування ММСП – строкові кредити, кредитні лінії для поповнення обігового капіталу та послуги торговельного факторингу. Activitis вбачає сегмент ММСП як рушійну силу для розбудови нашої країни, тому пропонує бізнесу зручні та ефективні фінансові рішення, що сприяють його стійкості та зростанню.
*емітент облігацій — ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс»