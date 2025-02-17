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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 13:29

  Navegantes написав:
  greenozon написав:Доступна к-сть бумаг станом на 20.02.2025 (День первинного розміщення):
279982


155 угод на 7 704 тис грн, тобто 7 704 шт викупили на IPO. Залишок 292296



дозвольте поцікавитись джерело ваших даних

зараз в кабіні Універа нічого нема, лиш це -

20.02.2025 успішно відбувся первинний аукціон з розміщення, наразі триває процедура реєстації результатів розміщення в НКЦПФР. Вторинний обіг буде доступний в березні 2025 одразу після реєстрації.
---
У цій категорії немає продуктів для відображення.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2025 13:43

  greenozon написав:
  Navegantes написав:
  greenozon написав:Доступна к-сть бумаг станом на 20.02.2025 (День первинного розміщення):
279982


155 угод на 7 704 тис грн, тобто 7 704 шт викупили на IPO. Залишок 292296



дозвольте поцікавитись джерело ваших даних

зараз в кабіні Універа нічого нема, лиш це -

20.02.2025 успішно відбувся первинний аукціон з розміщення, наразі триває процедура реєстації результатів розміщення в НКЦПФР. Вторинний обіг буде доступний в березні 2025 одразу після реєстрації.
---
У цій категорії немає продуктів для відображення.


Фондова біржа ПФТС, де проходило IPO. На сайті є новина, а також дані торгів
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 13:21

  greenozon написав:В Універі появились нові корпоративні облігації
UAT000014717
20%
----
Корпоративні облігації фінансової компанії Activitis

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Бізнес, який розуміє бізнес

Фінтех-компанія Activitis* розробляє фінансові продукти для мікро-, малих та середніх підприємств. Компанія першою в Україні запустила інноваційні фінансові сервіси оплати частинами для бізнесу – WEAGRO та eDilo, які розвивають B2B-сектор України.

Компанія з 2013 року працює на ринку фінансування бізнесу.

У продуктовій лінійці компанії існує низка класичних продуктів для фінансування ММСП – строкові кредити, кредитні лінії для поповнення обігового капіталу та послуги торговельного факторингу. Activitis вбачає сегмент ММСП як рушійну силу для розбудови нашої країни, тому пропонує бізнесу зручні та ефективні фінансові рішення, що сприяють його стійкості та зростанню.

*емітент облігацій — ТОВ «Фінансова компанія Актівітіс»



https://activitis.com/
https://activitis.com/documents/
https://www.facebook.com/groups/fundmar ... 5242/?_rdr


Доступна к-сть бумаг станом на 17.02.2025: 299536


интересно посмотреть на этих оленей что покупают по 20%
ведь 20% после налогов превращаются в 15.4% когда ОВГЗ годовые 16%+
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 бер, 2025 07:54

  Олежан написав:интересно посмотреть на этих оленей что покупают по 20%
ведь 20% после налогов превращаются в 15.4% когда ОВГЗ годовые 16%+

Не забывайте, что "ОВГЗ годовые 16%+" стоят других денег - минимум 1037 грн/шт (Сенсбанк), а это уже немного другой расклад.
П.С. Да и я не нашёл годовых ОВГЗ с доходностью более 15,85%
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 бер, 2025 15:37

Re: Універ Капітал

так, вижу что первый буратино которые не понимает отличия рисков корпоратива от овгз уже купил)

то что вы не знаете как искать не означает что такой доходности нет :mrgreen:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 18:24

Універ знов дає можливість купувати бумаги Актівітіс

Деталі

ТОВ «ФК АКТІВІТІС» сер.В UA5000013277 1006.82₴ 20.00% SIM 12007 штук
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 04 бер, 2025 21:27

  greenozon написав:Універ знов дає можливість купувати бумаги Актівітіс

Деталі

ТОВ «ФК АКТІВІТІС» сер.В UA5000013277 1006.82₴ 20.00% SIM 12007 штук


лохи не ведутся?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 бер, 2025 15:38

Re: Універ Капітал

учетка уже 15.5%
и кому этот мусор который пихает универ нужен?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 бер, 2025 17:14

  Олежан написав:учетка уже 15.5%
и кому этот мусор который пихает универ нужен?

Вы бы успокоительного выпили, что ли... :roll:
maniachello
 
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  #<1 ... 9101112
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