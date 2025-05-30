Універ Капітал

greenozon
ога! особенно сейчас когда овгз +1%
ты себе сколько взял уже этого добра?)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 бер, 2025 18:15
greenozon
ога! особенно сейчас когда овгз +1%
ты себе сколько взял уже этого добра?)
Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:19
Не зміг навіть зареєструватися а ні в МЗ (не приходить СМС), а ні у ВЕБ (не генерує запит док-ів у Дії). Якось вийшло лише через Банк-ІД, але просить ще копії док-тів з КЕП. У підтримці тупуватий підтримщик лише з 5-го пояснення записав претензію (не певен, що правильно, бо не міг зрозуміти). Проте так і не передзвонили, як обіцяв, і нічого не зробили.
У ПМ безліч аналогічних відгуків. Йдуть роки, покращень немає
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