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Універ Капітал

Універ Капітал
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 18:15

greenozon
ога! особенно сейчас когда овгз +1% :mrgreen:
ты себе сколько взял уже этого добра?)
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:19

Не зміг навіть зареєструватися а ні в МЗ (не приходить СМС), а ні у ВЕБ (не генерує запит док-ів у Дії). Якось вийшло лише через Банк-ІД, але просить ще копії док-тів з КЕП. У підтримці тупуватий підтримщик лише з 5-го пояснення записав претензію (не певен, що правильно, бо не міг зрозуміти). Проте так і не передзвонили, як обіцяв, і нічого не зробили.
У ПМ безліч аналогічних відгуків. Йдуть роки, покращень немає
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 21:35

  Visky написав:Не зміг навіть зареєструватися а ні в МЗ (не приходить СМС), а ні у ВЕБ (не генерує запит док-ів у Дії). Якось вийшло лише через Банк-ІД, але просить ще копії док-тів з КЕП. У підтримці тупуватий підтримщик лише з 5-го пояснення записав претензію (не певен, що правильно, бо не міг зрозуміти). Проте так і не передзвонили, як обіцяв, і нічого не зробили.
У ПМ безліч аналогічних відгуків. Йдуть роки, покращень немає


доєднайтесь в тг групу Універ,
там є жива підтримка, але є але :)


Хороша, якісна, оперативна (ЖИВА! не штучно-жопетішна) підтримка це дуже великий актив будь-якої кантори..

і зустрічається все менше і менше на жаль
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 00:30

  greenozon написав:доєднайтесь в тг групу Універ,
там є жива підтримка
Це куди і як? Телеграм? У мене його немає, він не реєструється на мій т.№ 091
Visky
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Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 09:30

  Visky написав:
  greenozon написав:доєднайтесь в тг групу Універ,
там є жива підтримка
Це куди і як? Телеграм? У мене його немає, він не реєструється на мій т.№ 091


так

а яка проблема із оператором 091

почитав що це таке - раніше не чув - 3Моб, але що цікаво -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BE%D0%B1

З 24 липня 2017 року, на базі мережі ТриМобу почав працювати найбільший у світі[уточнити віртуальний мобільний оператор Lycamobile
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:27

Універ - молоток!


перший запиляв автоматизацію для погорільців ФФУ -
(синя кнопка в веб-кабіні на головній сторінці - "Запит на повернення активів ФФУ")

Зображення
comment voir la photo d une adresse
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 12:46

важлива інфа щодо лімітів і фінмону (із тг каналу Універа)
============

Наразі можете скористатись стандартною процедурою збільшення ліміту або звернутись в контакт центр.
Активи ми прийняти зможемо, але буде обмежено використання, бо на УНІВЕР покладена функція фінмоніторингу.
Також спеціально для клієнтів ФФУ ми розширимо період за який приймаємо документи на збільшення ліміту, а саме 5 років до введення санкцій та період після.
Автоматизовану процедуру збільшення ліміту для клієнтів ФФУ реалізуємо найближчим часом.
greenozon
 
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