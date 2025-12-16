RSS
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Універ Капітал

Універ Капітал
Повідомлення Додано: Чет 13 бер, 2025 17:15

greenozon
ога! особенно сейчас когда овгз +1% :mrgreen:
ты себе сколько взял уже этого добра?)
Олежан
 
Повідомлень: 1445
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 13:19

Не зміг навіть зареєструватися а ні в МЗ (не приходить СМС), а ні у ВЕБ (не генерує запит док-ів у Дії). Якось вийшло лише через Банк-ІД, але просить ще копії док-тів з КЕП. У підтримці тупуватий підтримщик лише з 5-го пояснення записав претензію (не певен, що правильно, бо не міг зрозуміти). Проте так і не передзвонили, як обіцяв, і нічого не зробили.
У ПМ безліч аналогічних відгуків. Йдуть роки, покращень немає
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 27.04.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 20:35

  Visky написав:Не зміг навіть зареєструватися а ні в МЗ (не приходить СМС), а ні у ВЕБ (не генерує запит док-ів у Дії). Якось вийшло лише через Банк-ІД, але просить ще копії док-тів з КЕП. У підтримці тупуватий підтримщик лише з 5-го пояснення записав претензію (не певен, що правильно, бо не міг зрозуміти). Проте так і не передзвонили, як обіцяв, і нічого не зробили.
У ПМ безліч аналогічних відгуків. Йдуть роки, покращень немає


доєднайтесь в тг групу Універ,
там є жива підтримка, але є але :)


Хороша, якісна, оперативна (ЖИВА! не штучно-жопетішна) підтримка це дуже великий актив будь-якої кантори..

і зустрічається все менше і менше на жаль
greenozon
 
Повідомлень: 16775
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 23:30

  greenozon написав:доєднайтесь в тг групу Універ,
там є жива підтримка
Це куди і як? Телеграм? У мене його немає, він не реєструється на мій т.№ 091
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1727
З нами з: 27.04.10
Подякував: 192 раз.
Подякували: 199 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 31 тра, 2025 08:30

  Visky написав:
  greenozon написав:доєднайтесь в тг групу Універ,
там є жива підтримка
Це куди і як? Телеграм? У мене його немає, він не реєструється на мій т.№ 091


так

а яка проблема із оператором 091

почитав що це таке - раніше не чув - 3Моб, але що цікаво -
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1 ... 0%BE%D0%B1

З 24 липня 2017 року, на базі мережі ТриМобу почав працювати найбільший у світі[уточнити віртуальний мобільний оператор Lycamobile
greenozon
 
Повідомлень: 16775
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:27

Універ - молоток!


перший запиляв автоматизацію для погорільців ФФУ -
(синя кнопка в веб-кабіні на головній сторінці - "Запит на повернення активів ФФУ")

Зображення
comment voir la photo d une adresse
greenozon
 
Повідомлень: 16775
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Пон 04 сер, 2025 11:46

важлива інфа щодо лімітів і фінмону (із тг каналу Універа)
============

Наразі можете скористатись стандартною процедурою збільшення ліміту або звернутись в контакт центр.
Активи ми прийняти зможемо, але буде обмежено використання, бо на УНІВЕР покладена функція фінмоніторингу.
Також спеціально для клієнтів ФФУ ми розширимо період за який приймаємо документи на збільшення ліміту, а саме 5 років до введення санкцій та період після.
Автоматизовану процедуру збільшення ліміту для клієнтів ФФУ реалізуємо найближчим часом.
greenozon
 
Повідомлень: 16775
З нами з: 01.06.14
Подякував: 587 раз.
Подякували: 1763 раз.
 
Профіль
 
1
3
1
7
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 13:46

Чи працює нормально їхній веб кабінет?
bor
 
Повідомлень: 329
З нами з: 19.05.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 14:03

  bor написав:Чи працює нормально їхній веб кабінет?

На вид сейчас работает. А не должен?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 23.03.18
Подякував: 86 раз.
Подякували: 771 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Вів 16 гру, 2025 21:26

moveton
та в мене там постійні проблеми з сесіями - вибиває.
bor
 
Повідомлень: 329
З нами з: 19.05.14
Подякував: 40 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
