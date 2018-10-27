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Вродливі та розумні
панянки з банків

Вродливі та розумні панянки з банків
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  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2017 10:12

до пані Олі на мохіто

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casper12
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2017 14:04

casper12 А ким вона працює в Конкорді?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Суб 08 лип, 2017 14:28

Козак-характерник невідомо :(
casper12
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2017 12:56

  38 раз баненый написав:Зображення

Девичья фамилия - Сатановская. :)
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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Повідомлення Додано: Сер 12 лип, 2017 12:56

  Zaritskaya написав:Красиві доглянуті жінки! А чому так мало їх тут? Я коли працювала в банку, так навколо прямо квітник був, виникало відчуття, що дівчаток з модельних агентств набирали :)

Выложи свою фотку :)
В черном списке:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин Кандидаты на выписку: galex
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Повідомлення Додано: Сер 24 січ, 2018 21:28

Богуш Світлана

Ця паняночка обслуговувала мене в Михайлівському на Городоцькій... :P Класний спеціаліст і просто гарна дівчина... :P Приємна в спілкуванні. Зараз працює в Ідеї. В якому відділенні, не знаю.

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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:29

Олена Сосєдка

Банк Конкорд.
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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 15:37

  Козак-характерник написав:Ця паняночка обслуговувала мене в Михайлівському на Городоцькій... :P Класний спеціаліст і просто гарна дівчина... :P Приємна в спілкуванні. Зараз працює в Ідеї. В якому відділенні, не знаю.

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В ценральному відділенні центральний спец. :)
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:05

  Квесторе_поверніться написав:В ценральному відділенні центральний спец. :)

Яка адреса?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Суб 27 жов, 2018 16:09

Юлія Сосєдка

Банк Конкорд
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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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