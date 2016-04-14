Перспективи освіти в Україні та світі.

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Мені дуже цікава твоя(Ваша) думка. Почую кожного(так - це плагіат, але справжній підтекст). Не обмежую. Не соромтесь, дозвольте зрозуміти предмет\побажання. Побачити більш повну картину. Порівняти. Можна навести факти несправедливості(побори.напр.). Вважаю - це важливо. Дякую за наявний інтерес до теми, і буду ще більш вдячний - за кожну відповідь. З повагою, коллега(татусь). - ах да, я дуже люблю музончик, фоточки, і творчість взагалі. Мені буде приємно .) Па-па.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 26 лис, 2016 00:33, всього редагувалось 2 разів.
bevzaalex Перше правило нашої кімнатки. 1! - Ніхто нікому свою думку не нав*язує (мат=вухо) = Свобода Слова. СС Iдьот? *- мовчання=згода. (- ну и возможно последнее правило, - так как разговаривать здеся можна на любой мове - там решим).
Я рыбак. Могу научить. Обращайся в любое время буду РАД!!! У меня есть Простая мабила ………………………………………………………………….
всегда новая самая крутая мOбилка, peace!
………..пс-ссссть (на ушко – Она Волшебная! ….…её нерЕ,)ально-но украсть……. - Дарю! (наушнечки в комплекте, если чё слушай тихо)
- зарядочка = полезно. В здоровому тілі – здоровий Дух. (с УНМ Держи себя в форме – дружеский совет. Малышня, выбирай САМ - роботы, куклы, волшебная палочка, Книга, шапка невидимка, море, космос …конфетУ…?! - Что Ты Хочешь? У (с (внимательнослУшиющий.смайлик) …….возьми. Успехов. Воды попей, пожалуйстА
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 26 лис, 2016 10:09, всього редагувалось 9 разів.
Инфлюэнции в доступных словарях нет. Есть только упоминание в словаре Ушакова, в статье "Инфлюэнца":
ИНФЛУЭНЦА и ИНФЛЮЭНЦА, инфлюэнцы (инфлюэнция, инфлюэнции, неправ.) мн. нет, ж. (от ит. influenza di fredo - влияние холода) (мед.). То же, что грипп.
У Ефремовой: ж. устар. 1. То же, что: грипп
Между тем, не только устаревшая инфлюэнца, но и неправильная инфлюэнция (вот зараза), процветает. И не только в газетных текстах, но и в медицинских описаниях. Возможно, она на какое-то время отступила, а теперь вернулась.
layer80 писал(а): Украинцы прекрасно работают. Спасибо. Приятно такое слушать. Но уши развешивать не стоит. Надо заниматься делом и помнить, что на руки наступают роботы. Умей себя занять - дружеский совет.
На каждом этапе своей жизни ребёнок (а затем и взрослый человек) должен по возможности владеть необходимым набором полезных практических знаний и навыков. К сожалению, в рамках семьи реализовать эту стратегию очень сложно в силу отсутствия у подавляющего большинства родителей необходимых квалификации и опыта.
1. ПРИНЦИПЫ Ориентация в окружающем мире, понимание своего места в нём, планирование своего будущего положения в нём и путей его достижения
2. НАПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕ: понимание общих принципов, личная гигиена, физическая активность, режим дня, рацион питания БЫТОВЫЕ НАВЫКИ: самообеспечение - кулинарные, уход за одеждой и обувью, эксплуатация распространённой бытовой техникой, уборка БЕЗОПАСНОСТЬ: бытовая, общественная, личная ЗНАНИЯ: владение современной картиной мира, навыки самообучения, общение с более развитыми индивидами («учителями»), упор на практические, развитие логики и памяти, языки ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАВЫКИ: ориентация в общественных процессах, общение с представителями разных групп, собственное позиционирование МОРАЛЬ: современные гуманистические принципы, толерантность ПСИХОЛОГИЯ: понимание своей роли и ролей других УВЛЕЧЕНИЯ: самореализация через талант ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ: плавание, езда на велосипеде…
імхо. Я дуже вдячний Йому за Науку, Читаю, Перечитую, Наслідую, Вчу Друже - крепко обіймаємо(з донькою) і передаємо ось цей букетик і привітання Слободі Луганщині вцілому. До скорої зустрічі.)!