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в Україні та світі.

Перспективи освіти в Україні та світі.
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2016 20:17

Перспективи освіти в Україні та світі.

Мені дуже цікава твоя(Ваша) думка. Почую кожного(так - це плагіат, але справжній підтекст). Не обмежую.
Не соромтесь, дозвольте зрозуміти предмет\побажання. Побачити більш повну картину. Порівняти.
Можна навести факти несправедливості(побори.напр.).
Вважаю - це важливо.
Дякую за наявний інтерес до теми, і буду ще більш вдячний - за кожну відповідь.
З повагою, коллега(татусь). :)
- ах да, я дуже люблю музончик, фоточки, і творчість взагалі. Мені буде приємно .) Па-па.
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 26 лис, 2016 00:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лис, 2016 23:38

bevzaalex Перше правило нашої кімнатки.
1! - Ніхто нікому свою думку не нав*язує (мат=вухо) :arrow: = Свобода Слова. :D СС
Iдьот?
*- мовчання=згода.
(- ну и возможно последнее правило, - так как разговаривать здеся можна на любой мове - там решим).
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2016 06:10

(клякса)

Я рыбак. Могу научить. Обращайся в любое время ;) буду РАД!!!
У меня есть Простая мабила ………………………………………………………………….
всегда новая самая крутая мOбилка, peace!

………..пс-ссссть (на ушко – Она Волшебная! ….…её нерЕ,)ально-но украсть…….
- Дарю! (наушнечки в комплекте, если чё слушай тихо)


- зарядочка = полезно.
В здоровому тілі – здоровий Дух. (с УНМ
Держи себя в форме – дружеский совет.
Малышня, выбирай САМ - роботы, куклы, волшебная палочка, Книга, шапка невидимка, море, космос …конфетУ?!
- Что Ты Хочешь? У (с (внимательнослУшиющий.смайлик)
…….возьми. Успехов. Воды попей, пожалуйстА :)
Востаннє редагувалось bevzaalex в Суб 26 лис, 2016 10:09, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2016 06:44

Инфлюэнции в доступных словарях нет. Есть только упоминание в словаре Ушакова, в статье "Инфлюэнца":

ИНФЛУЭНЦА и ИНФЛЮЭНЦА, инфлюэнцы (инфлюэнция, инфлюэнции, неправ.) мн. нет, ж. (от ит. influenza di fredo - влияние :idea: холода) (мед.). То же, что грипп.

У Ефремовой:
ж. устар. 1. То же, что: грипп

Между тем, не только устаревшая инфлюэнца, но и неправильная инфлюэнция (вот зараза), процветает. И не только в газетных текстах, но и в медицинских описаниях. Возможно, она на какое-то время отступила, а теперь вернулась.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2016 07:50

bevzaalex Если с нами Дамы, совет - никогда при Мужчине не прикасаться к ручке двери, побалуйте себя ожиданием Пажа :oops: (каприз)
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2016 09:19

layer80 писал(а):
Украинцы прекрасно работают.
Спасибо. Приятно такое слушать. Но уши развешивать не стоит. Надо заниматься делом и помнить, что на руки наступают роботы. Умей себя занять - дружеский совет. :)
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Повідомлення Додано: Суб 26 лис, 2016 10:21

Извините, Это, случайно, не Вы тут мобильный телефон обронили?! :)
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Повідомлення Додано: Нед 27 лис, 2016 09:06

А ось лист від дідуся Мортімера
Много думал

На каждом этапе своей жизни ребёнок (а затем и взрослый человек) должен по возможности владеть необходимым набором полезных практических знаний и навыков. К сожалению, в рамках семьи реализовать эту стратегию очень сложно в силу отсутствия у подавляющего большинства родителей необходимых квалификации и опыта.

1. ПРИНЦИПЫ
Ориентация в окружающем мире,
понимание своего места в нём,
планирование своего будущего положения в нём и путей его достижения

2. НАПРАВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЕ:
понимание общих принципов, личная гигиена, физическая активность, режим дня, рацион питания
БЫТОВЫЕ НАВЫКИ:
самообеспечение - кулинарные, уход за одеждой и обувью, эксплуатация распространённой бытовой техникой, уборка
БЕЗОПАСНОСТЬ:
бытовая, общественная, личная
ЗНАНИЯ:
владение современной картиной мира, навыки самообучения, общение с более развитыми индивидами («учителями»), упор на практические, развитие логики и памяти, языки
ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАВЫКИ:
ориентация в общественных процессах, общение с представителями разных групп, собственное позиционирование
МОРАЛЬ:
современные гуманистические принципы, толерантность
ПСИХОЛОГИЯ:
понимание своей роли и ролей других
УВЛЕЧЕНИЯ:
самореализация через талант
ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ:
плавание, езда на велосипеде…

:D
імхо. Я дуже вдячний Йому за Науку, Читаю, Перечитую, Наслідую, Вчу
Друже - крепко обіймаємо(з донькою) і передаємо ось цей букетик
Зображення
і привітання Слободі Луганщині вцілому. До скорої зустрічі.)! :D
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:36

Історія.

Ну що там, як твої знання з предмету ?
:D
Історія України ще ніколи не була такою цікавою та захопливою.

Раджу гарненько покопатися в контенті каналу Т.Г. Шевченка.
Лайк.
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Повідомлення Додано: Суб 21 лис, 2020 16:55

  bevzaalex написав:Я рыбак. Могу научить. Обращайся в любое время ;)
У меня есть Простая мабила ………………………………………………………………….
всегда новая самая крутая мOбилка, peace!

………..пс-ссссть (на ушко – Она Волшебная! ….…её нерЕ,)ально-но украсть…….
- Дарю! (наушнечки в комплекте, если чё слушай тихо)

Ой, украли.
Ахалаймахалай...симсалябим
обновленная версия нереальноукраденной мабилы

фокус~покус
:lol:
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