Динаміка та трансформація освіти в Україні та світі: роль Жи

Державний університет “Житомирська політехніка” -
У 1975 році загальнотехнічний факультет реорганізувався в Житомирський філіал Київського політехнічного інституту. З того часу філіал підготував майже 5 тисяч інженерів-механіків та інженерів-електриків. З 1983 року розпочато підготовку інженерів-електромеханіків за спеціальністю “Робототехнічні системи і комплекси”.
У 1994 році, на базі філіалу, було засновано Житомирський інженерно-технологічний інститут, який у 2019 році перейменовано на Державний університет “Житомирська політехніка”. У 1995 році в інституті відкрито факультет економіки та менеджменту, де студенти можуть отримати вищу освіту за спеціальностями: “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент організацій”.
З 2000 року університет розвиває гірничо-екологічний факультет, який готує спеціалістів з гірництва та екології. З 2020 року університет співпрацює з норвезьким урядом для реабілітації учасників АТО/ООС.
Останнім часом “Житомирська політехніка” активно розвиває міжнародні зв’язки, а у 2021 році створено інтерактивний музей науки і технологій “Політехнік”, який демонструє 30 експонатів з механіки, оптики, електрики, магнетизму, логіки та акустики.
У рейтингу “Топ-200 Україна” “Житомирська політехніка” зайняла 53 місце, а серед “Кращих ЗВО північного регіону України” — 2 місце. Університет є лідером серед кращих закладів освіти Житомира.
Факультети університету охоплюють широкий спектр напрямків, включаючи бізнес та обслуговування -