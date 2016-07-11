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в Україні та світі: роль Жи

Динаміка та трансформація освіти в Україні та світі: роль Жи
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 17:46

Динаміка та трансформація освіти в Україні та світі: роль Жи

Державний університет «Житомирська політехніка» — заклад вищої освіти IV рівня акредитації в Житомирі.
Державний університет “Житомирська політехніка” - https://ztu.edu.ua/ є єдиним цивільним закладом освіти інженерно-технологічного профілю на Житомирщині. Університет був заснований у 1960 році на базі загальнотехнічного факультету Київського політехнічного інституту. Початково студенти, працюючи на підприємствах, навчалися три роки, після чого мали можливість завершити навчання в інших вищих навчальних закладах України та колишнього Радянського Союзу.

У 1975 році загальнотехнічний факультет реорганізувався в Житомирський філіал Київського політехнічного інституту. З того часу філіал підготував майже 5 тисяч інженерів-механіків та інженерів-електриків. З 1983 року розпочато підготовку інженерів-електромеханіків за спеціальністю “Робототехнічні системи і комплекси”.

У 1994 році, на базі філіалу, було засновано Житомирський інженерно-технологічний інститут, який у 2019 році перейменовано на Державний університет “Житомирська політехніка”. У 1995 році в інституті відкрито факультет економіки та менеджменту, де студенти можуть отримати вищу освіту за спеціальностями: “Облік і аудит”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент організацій”.

З 2000 року університет розвиває гірничо-екологічний факультет, який готує спеціалістів з гірництва та екології. З 2020 року університет співпрацює з норвезьким урядом для реабілітації учасників АТО/ООС.

Останнім часом “Житомирська політехніка” активно розвиває міжнародні зв’язки, а у 2021 році створено інтерактивний музей науки і технологій “Політехнік”, який демонструє 30 експонатів з механіки, оптики, електрики, магнетизму, логіки та акустики.

У рейтингу “Топ-200 Україна” “Житомирська політехніка” зайняла 53 місце, а серед “Кращих ЗВО північного регіону України” — 2 місце. Університет є лідером серед кращих закладів освіти Житомира.

Факультети університету охоплюють широкий спектр напрямків, включаючи бізнес та обслуговування - https://ztu.edu.ua/department/6.html, гірничу справу - https://ztu.edu.ua/department/2.html, інформаційно-комп’ютерні технології - https://ztu.edu.ua/department/3.html, комп’ютерно-інтегровані технології - https://ztu.edu.ua/department/4.html, національну безпеку, право та міжнародні відносини - https://ztu.edu.ua/department/59.html, а також педагогічні технології та освіту впродовж життя - https://ztu.edu.ua/department/60.html.
rvolodimir02
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