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IPAY платежная система
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Пон 05 гру, 2016 01:21
Оказывается по данной системе нет отдельной ветки. Очень зря.
Есть серьёзный вопрос: Ipay планомерно просит пользователей поделится с ней то автоматизацией платежей (например за д/сад), то вот сейчас -активировать карту; и платить Без Комиссии за коммунальные услуги.
При активации карты просит ввести CVV код.
Но потом пишут все равно его будут спрашивать.
Вопрос - как вы к этому относитесь. Они его сохраняют же.
Я лично очень напрягся.
Имея CVV, можно очень легко в один момент снять с десятка тысяч карт сотни млн, продать компанию заранее и уехать в Панаму.
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cl_ua
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Додано: Вів 05 гру, 2017 15:07
cl_ua
А у Вас есть гарантии, что на этом или на других ресурсах CVV не хранят, после того как Вы его вводите при оплате?
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Додано: Сер 06 гру, 2017 13:47
просто не держите на карте засвеченной в интернете столько денег, чтобы кому то хватило на безбедную жизнь в панаме, ну или пользуйтесь установлением лимитов по карте, тогда и напрягаться не придётся
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Додано: Чет 14 гру, 2017 17:42
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Додано: Сер 28 лют, 2018 10:40
Кто-то оплачивал на Ipay по свободным реквизитам какой-нибудь счет, кроме коммунальных и интернета? Как проводится оплата: как оплата через pos (какой MCC?) или как перевод на 3 лицо?
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Додано: Суб 11 сер, 2018 22:50
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Додано: Пон 10 гру, 2018 19:41
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