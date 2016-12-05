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Платіжна система EasyPay
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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Суб 20 січ, 2024 09:23
Andey написав:
без комісій можна оплатити комуналь якось?
на ПейХабі закінчився безкоштовний 3 міс термін.
из приложения монобанк или пумб
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