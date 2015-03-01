40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий

Полиция Киева расследует дело о разбойном нападении на курьера, в котором, якобы принимал участие сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, 17-летний Михаил. При этом вместо трех подозреваемых, в деле остались фигурировать лишь двое, так как прокуратура не согласовала подозрение сыну чиновника.



"Факт разбойного нападения на курьера одного из интерент-магазинов техники имел место месяц назад. По данному делу есть двое подозреваемых", - цитирует агентство официальный комментарии пресс-службы полиции Киева.



Вместе с тем, как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, в разбойном нападении принимали участие три человека, один из которых – сын заместителя министра образования Владимира Ковтунца.



По его информации, полиция готовила подозрения в совершении преступления на всех троих участников преступления, но прокуратура не согласовала подозрение сыну первого замминистра. То есть, в настоящее время он не проходит по делу как подозреваемый.



Любопытно, что в, опубликованных СМИ, материалах следствия сказано, что именно Михаил Ковтунец, пытаясь отобрать у курьера телефон, угрожал ему пистолетом, ударив при этом рукояткой оружия в верхнюю часть головы потерпевшего, а также брызгал ему в лицо газовым баллончиком.