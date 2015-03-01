40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий

Додано: Вів 27 лип, 2021 10:20

DmitryZP написав: холява написав: Вы такой справедливый ?

Вы решаете кто будет получать пенсию а кто нет ?

У кого забрать а кому добавить ? Вы такой справедливый ?Вы решаете кто будет получать пенсию а кто нет ?У кого забрать а кому добавить ?



hxbbgaf сделал вброс и радуется такой возможности



а по факту людям (среди них много военных, отсюда такая ненависть у hxbbgaf) в 2017 году приняли надбавку, было обещано закрепить это законодательно. срок действия надбавки закончился 1 июля 2021 года. За это время надбавку не узаконили



Люди не требуют повысить, люди требуют не отменять ранее принятую надбавку.

Не нужно перекручивать, налицо обычная манипуляция фактами hxbbgaf сделал вброс и радуется такой возможностиа по факту людям (среди них много военных, отсюда такая ненависть у hxbbgaf) в 2017 году приняли надбавку, было обещано закрепить это законодательно. срок действия надбавки закончился 1 июля 2021 года. За это время надбавку не узаконилиЛюди не требуют повысить, люди требуют не отменять ранее принятую надбавку.Не нужно перекручивать, налицо обычная манипуляция фактами

Такого нигде не говорили, везде только требования повысить, исходя их текущей зарплаты. Но с какого перепугу? Они что с другого теста? Если так повышать, то всем. Почему 20 лет произдевашийся над людьми здоровезный 40-летний лоб, вместо того, чтоб пойти работать. должен получать пенсию, еще и в разы больше чем пропахавший всю жизнь и имеющий вдвое больше стажа 70-летний старик? Который о таких формулах и не мечтает - средняя зп уже тыщ 15, а пенсия 2700.То же и военных касается, которые не были в АТО. Те, вообще, только анекдоты травили, а как воевать, там им уже 40 лет, пусть добровольцы воюют. В Крыму, вон, вообще, посдавали все без боя, вместо того, чтоб воевать. Таких, вообще, считаю, что судить надо. Вместе с руководством, конечно.