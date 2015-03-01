40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий

Додано: Вів 27 лип, 2021 10:22

GALeon написав: Чего напали га ментов, а про судей забыли с их пенсиями и пожизненными соцгарантиями? Чего напали га ментов, а про судей забыли с их пенсиями и пожизненными соцгарантиями?

Та да, средняя пенсия судьи уже 83 000 гривен! С начала года им повысили пенсии на 15 000 гривен. Это при том, что всю жизнь пропахавший человек получает 2700! Страна абсурда. Так при этом еще и работать не хотят вместе с прокурорами и вся система недолугая, похоже, что никаких санкций или наказаний прокурорам за многократную неявку на суд, вообще, нет, иначе они бы так не делали, у нас больше года уже суды переносятся. Как это, если я не прийду на работу, меня уволят, а прокурору, выходит, можно не ходить на работу. И все это время жди страховку и компенсацию и еще непонятно сколько жди покалеченному человеку, на что при этом жить, никто не разъясняет.