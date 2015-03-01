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40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий
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Додано: Пон 19 лип, 2021 17:22
Visky написав:
Вот интересно, хоть кому-либо из сотен читающих помогли эти "бандиты в погонах" хоть раз? Обычные бандиты так благороднее ибо не мимикрируют. Я вижу, что они лишь защищают власть от народа, который доят легально и нелегально, да насилуют. Новая полиц. попряталась по новеньким машинкам, видно их лишь на футболе в бессмысленных оцеплениях с Нацгвардией, да на сборищах против люстрации и за повышение их пенсий...
эти самые бандиты в погонах (даже если их всего 20% от всех правоохранителей; допустим, побудем оптимистами) - это еще хуже чем обычные бандюки (те хотя бы не прикрываются именем государства и своей вонючей ксивой).
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Alex2007
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Додано: Вів 20 лип, 2021 07:14
Чего напали га ментов, а про судей забыли с их пенсиями и пожизненными соцгарантиями?
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GALeon
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Додано: Чет 22 лип, 2021 09:09
Настоятельно рекомендую всем недовольным ментовскими и военными пенсиями поступить на службу,прослужить хотя бы 20 лет, а потом рассказать всем, какой он теперь "здоровый бык", не говоря уже о поисках работы,не имея опыта работы по гражданской специальности.
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Tat_888
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Додано: Чет 22 лип, 2021 09:45
лозунг мента:
Робити я не хочу
Красти я боюся
Поїду до Киeва до полiцii наймуся
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lestat
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:14
холява написав:
Вы такой справедливый ?
Вы решаете кто будет получать пенсию а кто нет ?
У кого забрать а кому добавить ?
hxbbgaf сделал вброс и радуется такой возможности
а по факту людям (среди них много военных, отсюда такая ненависть у hxbbgaf) в 2017 году приняли надбавку, было обещано закрепить это законодательно. срок действия надбавки закончился 1 июля 2021 года. За это время надбавку не узаконили
Люди не требуют повысить, люди требуют не отменять ранее принятую надбавку.
Не нужно перекручивать, налицо обычная манипуляция фактами
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DmitryZP
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Додано: Вів 27 лип, 2021 10:14
Tat_888 написав:
Настоятельно рекомендую всем недовольным ментовскими и военными пенсиями поступить на службу,прослужить хотя бы 20 лет, а потом рассказать всем, какой он теперь "здоровый бык", не говоря уже о поисках работы,не имея опыта работы по гражданской специальности.
Начнем с того, что нездоровых туда не берут. Надо мед. комиссию пройти.
А другим, наверное, автоматом кто-то дает опыт?
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hxbbgaf
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Додано: Вів 27 лип, 2021 10:20
DmitryZP написав: холява написав:
Вы такой справедливый ?
Вы решаете кто будет получать пенсию а кто нет ?
У кого забрать а кому добавить ?
hxbbgaf сделал вброс и радуется такой возможности
а по факту людям (среди них много военных, отсюда такая ненависть у hxbbgaf) в 2017 году приняли надбавку, было обещано закрепить это законодательно. срок действия надбавки закончился 1 июля 2021 года. За это время надбавку не узаконили
Люди не требуют повысить, люди требуют не отменять ранее принятую надбавку.
Не нужно перекручивать, налицо обычная манипуляция фактами
Такого нигде не говорили, везде только требования повысить, исходя их текущей зарплаты. Но с какого перепугу? Они что с другого теста? Если так повышать, то всем. Почему 20 лет произдевашийся над людьми здоровезный 40-летний лоб, вместо того, чтоб пойти работать. должен получать пенсию, еще и в разы больше чем пропахавший всю жизнь и имеющий вдвое больше стажа 70-летний старик? Который о таких формулах и не мечтает - средняя зп уже тыщ 15, а пенсия 2700.
То же и военных касается, которые не были в АТО. Те, вообще, только анекдоты травили, а как воевать, там им уже 40 лет, пусть добровольцы воюют. В Крыму, вон, вообще, посдавали все без боя, вместо того, чтоб воевать. Таких, вообще, считаю, что судить надо. Вместе с руководством, конечно.
Востаннє редагувалось hxbbgaf
в Вів 27 лип, 2021 10:25, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 10:22
GALeon написав:
Чего напали га ментов, а про судей забыли с их пенсиями и пожизненными соцгарантиями?
Та да, средняя пенсия судьи уже 83 000 гривен! С начала года им повысили пенсии на 15 000 гривен. Это при том, что всю жизнь пропахавший человек получает 2700! Страна абсурда. Так при этом еще и работать не хотят вместе с прокурорами и вся система недолугая, похоже, что никаких санкций или наказаний прокурорам за многократную неявку на суд, вообще, нет, иначе они бы так не делали, у нас больше года уже суды переносятся. Как это, если я не прийду на работу, меня уволят, а прокурору, выходит, можно не ходить на работу. И все это время жди страховку и компенсацию и еще непонятно сколько жди покалеченному человеку, на что при этом жить, никто не разъясняет.
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Додано: П'ят 17 вер, 2021 01:16
Еще и такое есть. Задолбали. Чем они лучше других?
В Пенсионном фонде назвали категорию граждан, которые могут одновременно получить десять выплат при выходе на пенсию
Главным условием получения средств является выход на пенсию по выслуге лет, наличие полного страхового стажа (у мужчин – 35 лет, у женщин – 30 лет), кроме того, этот стаж должен быть получен исключительно в учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, на должностях, которые дают право на назначение пенсии по выслуге лет.
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