40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий

Вкладчик1234 написав:Сын замминистра Украины попался на разбойном нападенииВ Киеве сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, Михаил, принял участие в разбойном нападении, чтобы завладеть мобильным телефоном Iphone 8+.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Как стало известно, сын замминистра, сговорившись с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, которые торгуют техникой.
Для этих целей Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. 22-го февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+ по адресу, пер. Артиллерийский, 5-а
https://antikor.com.ua/articles/223973-syn_zamministra_ukrainy_popalsja_na_razbojnom_napadenii
Ну это совсем зашквар, если правда