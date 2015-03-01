RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
40-летние пенсионеры-менты
требуют огромных пенсий

40-летние пенсионеры-менты требуют огромных пенсий
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<12345
Повідомлення Додано: П'ят 17 вер, 2021 05:25

  Вкладчик1234 написав:Сын замминистра Украины попался на разбойном нападении
В Киеве сын первого заместителя министра образования Украины Владимира Ковтунца, Михаил, принял участие в разбойном нападении, чтобы завладеть мобильным телефоном Iphone 8+.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, сын замминистра, сговорившись с двумя подельниками, решил совершить вооруженное нападение на курьера одного из интернет-магазинов, которые торгуют техникой.

Для этих целей Ковтунец-младший одолжил у знакомого пистолет. 22-го февраля злоумышленники оформили в интернет-магазине доставку мобильного телефона Iphone 8+ по адресу, пер. Артиллерийский, 5-а

https://antikor.com.ua/articles/223973-syn_zamministra_ukrainy_popalsja_na_razbojnom_napadenii

Ну это совсем зашквар, если правда
BìnhAutoDat
 
Повідомлень: 12
З нами з: 10.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<12345
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
"Осовременивание пенсий" обернется обнищанием?
hxbbgaf » Вів 04 лип, 2017 20:20
3 2601
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 сер, 2017 09:24
bot
Менты покрывают очередного мажора-убийцу
hxbbgaf » Вів 12 січ, 2016 20:33
6 4134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2016 11:00
Anna_Kravchenko
Урезание и непересчет пенсий - попрание закона
fggnmbj78 » Нед 01 бер, 2015 21:51
0 3259
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 бер, 2015 21:51
fggnmbj78

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (97905)
17.09.2021 08:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.